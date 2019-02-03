40歲馮紹峰夠溫柔好吸引　趙麗穎覺被照顧好幸福：這一點很打動

內地人氣女星趙麗穎去年正式成為人妻，下嫁男星馮紹峰，之後不到三個月時間就宣佈懷孕成功，不少粉絲都替他們高興。而最近由二人主演的劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》大受歡迎，繼馮紹峰大方接受媒體訪問公開兩大秘笈追到老婆之後，趙麗穎近日接受內地媒體《娛理》訪問首談愛上老公的原因，不禁令人覺得二人簡直就是天作之合。

趙麗穎去年10月正式下嫁馮紹峰。（網上圖片）

不講不知原來趙麗穎私底下叫馮紹峰為「叔兒」，她認為二人的個性是互補，因為對方的溫柔個性、懂得生活的習慣，令她覺得十分吸引：「性格上和各種方面，他很溫和，也很有責任感，也非常有生活情趣，這一點很打動我。」

在未婚之前她是一位大忙人，對於「家」的感覺好陌生，正正因為組織了家庭先令她明白「家」的感覺，而且在馮紹峰的帶領下更有歸屬感：「在叔的帶領下，我會想著布置各種各樣的小物件，去精緻布置屬於我們的家，在那一刻我們覺得很有歸屬感。」言談中可以想像馮紹峰是一位多麼溫柔體貼的男人，趙麗穎更舉出生活例子，口吻處處散發出滿滿的幸福：「拍戲的時候他會把火鍋裡我愛吃的菜帶回來吃，他還會給我煮麵吃，我覺得他煮的麵是世界上最好吃的。」一直強調被照顧的感覺好幸福。

趙麗穎覺得老公的溫柔個性令她覺得好吸引（網上圖片）

眼見偶像如此幸福滿瀉不少網友都替她感到開心，認為她的幸福發自內心，對她的內心世界更明瞭，會等她強勢回歸一直支持她「看得出來很幸福」﹑「劇裡劇外都通透做甚麼都會成功」…婚後的她更懂人生又收穫了不少粉絲。

因為馮紹峰關係令她更明白「家」的感覺。（網上圖片）