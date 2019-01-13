【知否】40歲馮紹峰公開兩大秘笈追掂趙麗穎　網友：明天試試看

人稱「馮叔」的40歲內地男星馮紹峰，於去年10月份無預警地在社交網站宣佈已同內地女星趙麗穎領證結婚，將早前一直極力否認的戀情搬上檯面，引來極大討論。而最近夫妻二人主演的新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》熱播，馮紹峰亦四出宣傳，難免會被媒體追問二人的戀事。而最近他接受內地網上節目《優了個秀》訪問，亦大方地有問必答，更公開是如何追求趙麗穎，原來要具備以下兩大要點的，才可以馬到功成！

夫妻二人主演的新劇大受歡迎，屢創高收視（網上圖片）

在《知否知否應是綠肥紅瘦》中，馮紹峰飾演的顧廷燁一直對趙麗穎飾演的盛明蘭傾心，對她窮追不捨利用不同的辦法先追到手。而在戲外的他就自認無顧廷燁如此勇敢，認為在現實生活中追女仔靠兩大要點就一定成功：「生活中我沒有他那麼果敢，但是該說的事還是得說，要不然你不直接表達，你怎麼讓對方知道你自己心裡在想甚麼呢？我覺得是「日久生情」跟「窮追不捨」，我覺得那才是最大的智慧嘛。」不少網友都明白晒原來是靠「日久生情」同「窮追不捨」追到趙麗穎，大家都表示要學起來，相信終有一日會有用的，「明天用峰哥的秘籍試試看」，認真搞笑。

馮紹峰認為「日久生情」同「窮追不捨」非常重要。（網上圖片）

新婚不久的他們在今年元旦之日亦宣佈將做即將做爸爸媽媽，馮紹峰在微博留言：「知否知否，應是一家三口。」隨後太太趙麗穎轉發貼文寫下：「等候等候 恭迎2019。」有別以往收收埋埋將喜事同大家分享。