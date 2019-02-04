煲劇過年唔怕「蘇波榮」　4齣Netflix英美劇祝你快高長大

新一年又到，小朋友當然希望自己快高長大，青少年就想盡快獨立拍拖，成年人也一樣想在職場上步步高升。為了實現願望，不少人都選擇到車公廟轉風車轉個運，又或者到林村許願樹拋個寶碟。雖然老人家都說「拜得神多自有神庇佑」，但如果想於新一年脫胎換骨，重新做人，要踏出這一步始終都要靠自己！萬事起頭難，不知從何開始？無論是家庭、愛情、友情抑或係探險，Netflix 一系列的原創劇集都可以啟發到你，為你帶來突破自己嘅動力，總有一碗是適合你的心靈雞湯。

出入平安 ──《性愛自修室》（Sex Education）

劇情簡介：主角Otis（Asa Butterfield飾）的媽媽（Gillian Anderson飾）是個既開放又是專業的性治療師，這使他懂得從心理及身理出發解決校中的同學的性問題。他心儀的同學Maeve（Emma Mackey飾）心生一計，倆人在校內開設流動性診所，為眾同學排解性的禁區，然而主角偏偏能醫不自醫，他對自己的身體的性障礙不明所以，於是一場從迷失的性禁區跌宕中的性教育就此展開。

農曆新年過後不久就是元宵及情人節，亦是一眾「單身狗」最難受的日子，血氣方剛的年輕人實在寂寞難耐！如果你對著異性（或者好吸引的同性）又面紅又口啞啞，你跟最近熱播的《性愛自修室》（Sex Education）中的主角一樣，都需要來一場Sex Education！劇集並非一味只講性事，兩性關係又何止性教育這麼簡單？當中包括兩性相處，甚至去到性取向及自我認同都是博大精深的議題。想於新一年「出Pool」拍拖破處，就記得準時上課聽性博士講解！

主演：Asa Butterfield、Gillian Anderson、Ncuti Gatwa、Emma Mackey

《性愛自修室》預告

學業進步 ── 《暗夜飛行者》（Nightflyers）

劇情簡介：2093年，一支科學家的團隊乘坐一艘名為「夜行者號」（Nightflyer）的先進太空船進行太空旅行，與外星生命體首次接觸。然而，當可怕暴力的事件發生時，團隊便開始相互質疑，並意識到「夜行者號」上有一些東西與他們在一起......

相信不少人都為自己訂下新年目標，當中自然少不得走出自己的舒適區。Netflix 今次夥拍《權力遊戲》（Game of Thrones）作者George R. R. Martin，帶觀眾飛進神秘的太陽系深處。熟悉George R. R. Martin的觀眾一定知道相互猜忌同血腥情節絕對不會少！故事描述8名科學家與一名能力強大的心電感應者，登上一艘名為「暗夜飛行者」的飛船，嘗試同外星人接觸。新一年大家少不免都要踏入未知領域，例如新工作、新學校甚至移民等，無論去到哪裡，正如一眾科學家一樣，探索新領域都需要勇氣！

《暗夜飛行者》預告：

獨佔鰲頭 ── 《異類》（Atypical）

劇情簡介：故事圍繞18歲自閉症少年Sam（Keir Gilchrist飾），因為自閉症的關係導致他與正常生活格格不入。故事發生在他開始希望像正常人一樣能有一段Relationship。為了追求女孩，Sam不得不做出一些「改變」，開始走出Comfort Zone，努力的嘗試體驗著各種以前不曾做過的「日常生活」，以及圍繞在他一家人：阿爸（Michael Rapaport 飾）、阿媽（Jennifer Jason Leigh飾）和阿妹（Brigette Lundy-Paine飾）的故事。

（異類）

毒男宅女成長中總會覺得自己格格不入，面對夢中情人總是因為自信不足而卻步。然而，食檸檬總好過連嘗試的一步也不敢邁出。《異類》中的男主角雖患有自閉症，但與平常人一樣都希望追尋夢想，拍拖出pool。無論是做任何事情，想要達成目標就要有大無畏精神，每一次碰釘都是人生的一課只有嘗試過才知自己能否排除萬難。

《異類》預告：

一帆風順 ── 《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）

劇情簡介：《X你的世界末日》是一對少男少女成為亡命之徒的故事。男生James（Alex Lawther飾）因為媽媽離世，小時候把手放進炸鍋，便自覺從今以後對一切都沒有感覺；女生Alyssa （Jessica Barden飾）面對後父天天騷擾，母親又視而不見，便決心要找尋生父。James想要殺一個人，而剛剛好在這時遇上想要逃離的Alyssa。兩人一起出走，把所有不美好拋諸腦後，卻不知這一走便是走到世界盡頭。

單身又煩，拍拖一樣煩！戀愛中的情侶在熱戀期後總是避不開爭吵，但究竟又有多少對情侶明白愛情真諦。《X你的世界末日》以性格孤僻的的男高中生James為主軸，機緣巧合之下，與問題少女Alyssa成為情侶更離家出走。一開始James只當Alyssa為謀殺獵物，Alyssa亦只視對方為兵仔。然而患難見真情，James發現自己被同樣光怪陸離的女生迷倒，而Alyssa亦被男生的默默付出感動，情竇初開的二人終於明白愛情的滋味。這套短劇只有8集，相信情侶看畢也會得到反思。

主演：Alex Lawther、Jessica Barden

《X 你的世界末日》預告：