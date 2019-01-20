【性愛自修室】最啱後生仔觀看性教育劇　鹹趣值高但富有意義

每個人總有一些難言之隱，但最難啟齒都可能是性愛上出現問題，相信不是每一個人都敢向其他人認自己患上性病又或者無法勃起，甚至肯面對自己正視問題。剛剛在Netflix上架的英劇《性愛自修室》（Sex Education）裏面便有好多情竇初開的青少年面對着不敢宣之於口的煩惱。

主角Otis（Asa Butterfield飾）在《性愛自修室》是一個內向靦腆的高中生，但他有一個不為人知的秘密，便是他從來未順利完成自慰過程，亦不敢向母親──一位開放大膽、性伴侶多籮籮的性愛治療師Jean（Gillian Anderson飾）如實向告，每天早上他總會佈下疑陣，在床上放着成人雜誌和沾上潤膚乳的紙巾，扮「發過炮」。

《性愛自修室》日前於Netflix上架，為免因「劇透」影響觀眾欣賞體驗，文章只會談到第一集劇情和及少量往後集數的大方向。（劇集海報）

靠言語幫不舉男拓頭 小毒毒變校園治療師

有一天，校園小霸王Adam（Connor Swindells飾）發現了Otis的母親是性愛治療師，而Jean便善意提醒Adam不要抽太多大麻，原因是有研究發現大麻與早發性陽痿有關，令Adam非常尷尬──因為他的確要靠藥物才能勃起，而且每次與女友做愛都未能射精。

急於證明自己沒有問題的Adam一口氣食了三粒威而鋼，害他一直「一柱擎天」，Otis聽到有人在荒廢的廁所中慘叫，立即與「Wet妹」女同學Maeve衝入廁格內看個究竟，最後走投無路的Adam向Otis講清楚來龍去脈，指自己因為校長兒子的身分和眾人皆知他擁有巨大陰莖而感到壓力，Otis叫對方為自己所有的而自豪，令Adam開始消腫。Maeve見此有利可圖，立刻叫Otis變身作校園裏的性愛治療師。

Adam解開心結後勇於面對自己的特點，更毫不忍諱地在飯堂裏除褲露出生殖器官，最後被校長兼父親嚴懲。（劇集畫面）

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畫面鹹趣議題認真 講墜胎性取向問題

《性愛自修室》好可能是史上最樂而不淫的英國劇集，雖然裏面有不少的性愛場面，亦有生殖器官的特寫鏡頭，但所有畫面都是點到即止，絕非渲染色情，就像讀書時代的性教育課一樣，圖文並茂攤晒出來讓你睇，但目的不是激起觀看者的性慾，而是讓大家更加了解自己和別人。

這套劇集雖然呈現得輕鬆搞笑極少悶場，又加了不少心邪之人所諗的「鹽花」，但事實上裏面談及的議題，比起好多所謂認真劇誠懇、嚴肅得多，而這些議題牽涉的現象，不僅是在英國俯拾皆是，亦是在香港隨處可見。除了濫藥導致早發性陽痿外，劇集亦觸及青少年懷孕、墜胎和自身認同包括對自己的性取向有所懷疑，而Otis劇集中亦為這些迷茫的年青人提供一個窩心的答案。