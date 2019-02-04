麥明詩炒車受傷後繼續跨國單車之旅　緋聞男友胡健燊加入同甘共苦

今日已經係年三十團年夜，當人人忙住辦年貨同執屋迎豬年時，麥明詩（Louisa）今年逃過被親友追問幾時拍拖結婚生仔嘅命運，但唔好太羨慕，因為佢日日食緊風沙，為慈善進行單車長征，由中國出發踩到去柬埔寨。早前佢意外炒車拉傷大腿被逼停踩7日養傷，好在已經康復歸隊，呢日仲喺IG報喜終於去到柬埔寨啦﹗

Louisa、潘梓鋒及隊友們喺年三十已經進入旅程第20日啦﹗（麥明詩IG）

之前麥明詩炒車拉傷大腿，被逼停踩休養，好在無大礙。（麥明詩IG）

Louisa同《東張西望》大隻主持潘梓鋒以及兩位隊友，一同接受跨國踩單車挑戰，途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家嘅跨國單車之旅，為期28日一共踩2500公里﹗Louisa 喺1月20號單車之旅第9日已經意外拉傷，到30號先再次上單車繼續旅程，而緋聞男友兼教練胡健燊仲專誠飛到當地，陪佢地一齊繼續旅程，實在相當窩心。重新歸隊踏上旅程，估唔到Louisa就要面臨重大挑戰，Day 18先要踩17公里長上斜，攀七百幾米高山路：「我地喺最後一絲陽光消失之前，到達到目的地。Team hug嘅時候我都忍唔住感動流淚，或者係辛苦得濟喇！」

Louisa 緋聞男友兼教練胡健燊仲專誠飛到當地，陪佢地一齊繼續旅程，實在相當窩心。（麥明詩IG）

麥明詩玩命式踩單車去柬埔寨 戰友潘梓鋒超佩服：要佢照顧我

佢地幾位一齊上山下海歷盡艱辛，呢份革命情感真係難能可貴。（麥明詩IG）

以為苦盡甘來點知Day 19更慘烈，中午高達34度高溫下令全隊人都相當辛苦：「突然間覺得頭疼，有啲暈，想嘔。好彩教練喺側邊，等我可以即刻停低，佢同Bryan即刻倒水落我到幫我降溫。」踩足19日，Louisa坦言原來太陽先係佢地最大敵人：「之前就算幾多山路、路程幾遠，我地都冇諗過放棄，今次我係第一次聽到有隊友想放棄，因為真係頂唔住個熱力。呢個時候，教練由餐廳攞住一大袋冰出黎，幫我地每人整咗個冰袋放喺背脊到。哇真係好work，體溫一降，feel到有啲體力番咗黎。」相信經過呢段旅程後，以後應該無嘢再難到佢地架啦，加油﹗