是非精搞年宵檔　王祖藍撐場：啲女仔應該係最好賣　

梁嘉琪聯同幾位「是非精好姊妹」湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、張秀文、鄺潔楹以及一班幕後工作人員喺觀塘年宵擺檔，由於每晚都有唔同嘅小花助陣，所以生意都算唔錯，而身為梁嘉琪好友嘅王祖藍昨晚亦專登現身撐場打氣，吸引不少市民圍觀看熱鬧。

祖藍特地到觀塘年宵為梁嘉琪、馮盈盈等人打氣。（黃國立攝）

已經有近十年無行年宵嘅祖藍話自己對上一次現真身，好似都係幫朋友撐場，而呢日佢一行到埋檔，就同幾位是非精講：「你哋個檔賣乜㗎，賣無敵豬頭炳？」祖藍之後更笑言最好賣應該係啲女仔，「我見啲男士們過到嚟五百一千咁，好緊要架，完全好似提款機咁，總之啲女仔埋去講句嘢就有錢賺。」

祖藍忙於宣傳新戲，不過佢話應該都會有時間帶囡囡去拜年。「今早有牧師嚟屋企，祝福我個女同屋企人，做完祈禱我就出門繼續做嘢。」（黃國立攝）

首次執導嘅《你咪理，我愛你！》上映，祖藍日日都到戲院謝票，他指每次聽到觀眾的笑聲、再跟對方直接交流是最溫馨的。「今年競爭好大，不過都係好事，就好似呢個年宵咁，百貨應百客，要正經有正經、要歌舞有歌舞。」為了宣傳新作，祖藍就連新年都要開工，問到可有抽時間喺屋企洗邋遢，他說：「你問嗰陣都笑啦，大家都應該知我無，依家最希望係可以盡快謝完票同老婆去旅行。」