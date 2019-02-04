馬浚偉生肖屬豬遇本命年無有怕　豬年拍戲開演唱會做生意多線發展

生肖12年為之一個循環，今年就係豬年，生肖屬豬嘅馬浚偉今年正正係本命年，但佢並無傳統犯太歲忌諱。過去一年，馬仔有如超人上身，搞舞台劇、拍節目，開咖啡室，去北京大學進修；今年依然忙個不停，馬仔接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問時話：「2019年期表已經排滿，包括拍電影，開演唱會、做生意同繼續讀書！」

至於每年例牌被追問的成家立室之事，馬仔坦言正等待上天的安排，他說：「最近興失驚無神閃婚，我好隨緣的！」

通常遇上本命年運勢都會相當波動，主持人問馬仔使唔使學超人咁，著紅底褲增強運勢？馬仔聞言不禁笑言：「幼稚，我不迷信的！新年也不會穿紅衫，個個都穿紅衫，我才不跟紅哩！」每年新年，馬仔例必放假陪伴家人，今年因家中多了五隻愛犬，相信會更加熱鬧。

馬仔接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問，分享2019年大計。

馬仔話：「狗仔大得好快，以前我一手可以抱三隻，依家佢地已經大半個人咁高，隨便一隻向我迎面撲過嚟，我都要即刻閃開，否則一定被推跌！」言談間都聽得出馬仔係愛狗之人，18年佢主持兼統籌嘅節目獲得好評，問佢會唔會設計一個關於狗狗嘅節目？馬仔大笑話：「同你繼續狗？哈哈，可以考慮！」