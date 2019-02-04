與梁嘉琪等人搞年宵　馮盈盈親身示範熱賣商品「反應帽」

湯洛雯、馮盈盈、張寶兒等人每晚都會分工到年宵攤位幫手。（黃國立攝）

梁嘉琪聯同幾位湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、張秀文、鄺潔楹以及一班幕後工作人員喺觀塘年宵擺檔，問到生意如何，嘉琪表示已唔錯，更透露有市民每日都會幫襯。「剛剛有人拎二千蚊出嚟話幫佢盡執，我哋都希望多啲呢啲大客。」年宵市場攤檔，售賣公仔、地毯和咕O臣等雜貨，到底邊項係best item呢？原來係「反應帽」，嘉琪更笑言豬帽由於有黑白色，所以不時被當作係乳牛。

買完嘢即有合照，吸引唔少男士幫襯。（黃國立攝）

幾位小花都話每日都有藝人朋友撐場，而呢晚除咗有王祖藍之外，黎諾懿亦驚喜現身，令眾人十分感動。「其實我哋無刻意同藝人朋友講，但佢哋都好主動咁嚟撐場，好似高Ling咁，佢仲幫埋手找錢、同大家影相，好感動。」年宵檔投資6位多數，幾位小花都表示重點係慈善部分，但若能同時回本當然最好，問到過程中可以發生爭拗，湯洛雯說：「自己本身都得閒，但突然有節目喺身，有時連電話都覆唔到，有日要同大家開會都唔記得，但好在大家都好體諒，亦會互補不足。」

黎諾懿快閃撐場。（黃國立攝）

另外，提到日前駕車時遇上無禮司機舉中指，張寶兒表示該名司機可能比較比急。「佢貼得我架車好埋，同埋不停閃高燈，後來佢換咗中線，其實係一件好小嘅事，點知行咗一段路之後，就見到對方對我哋舉中指。」張寶兒指男友袁偉豪事後在fb出po並非為了製造新聞話題:「佢自己都係一個好奉公守法嘅人，所以當見到大家製造咗啲麻煩或者一啲危險嘅情況嘅話，佢會激動啲。」