【鄭中基演唱會‧有片】暴龍哥拒唱《男人》：今晚唱廣東話歌！

鄭中基（Ronald）今晚（5日年卅晚）再踏紅館，五場《鄭中基One More Time世界巡迴演唱會香港站》正式舉行，全場爆滿，歌迷氣氛高漲。

而獨設於首晚的環節包括倒數迎新年及逗利市，Ronald首晚請來杜汶澤齊齊參與，阿澤一出場便引起哄動，他笑住揮手向Ronald的歌迷說：「唔係我仲係邊個呀？佢換緊衫，我剛剛見到，好大條底褲呀！」

鄭中基自17年底後再次開騷，同樣全場爆滿，一票難求。（陳順禎攝）

阿澤又盡顯搞笑功力為Ronald爭取三分半鐘換衫時間：「佢仲想叫我唱《眼睛想旅行》喎！聽到我想反面，只有果個韓國仔（PSY）唱一首歌就收皮，呢首我留番明年開紅館演唱會先唱！佢以為請嘉賓來就要歌頌佢？我唔會囉！田蕊妮第二張個人大碟《Saturnian》現已上市！杜汶澤喱騷每星期一、三、四、六都有節目！」

杜汶澤擔任首晚嘉賓，雖然未有唱「首本名曲」，但chit-chat同樣精彩，竟借機會為老婆賣廣告。（陳順禎攝）

阿澤又大爆當年曾與Ronald齊齊醉酒，更叫電影公司老闆林小明開戲給他們二人合作，有信心揮低周星馳！Ronald及時走出來，笑說：「不要講林小明喇，今晚個騷佢有份！」然後二人便合唱了應節歌《財神到》。

倒數前有八分鐘點唱環節，Ronald先應要求唱了《美女與野獸》，及後再點歌有歌迷點唱國語歌《男人》，Ronald說：「我哋今晚唱廣東歌！」令台下歌迷們尖叫，改唱其另一首金曲《還以為》。

鄭中基一句「今晚唱廣東語歌」令歌迷high爆！（陳順禎攝）

進入倒數迎豬年時間，Ronald再請阿澤上台齊齊倒數，更邊唱《時間地點人物》兵分兩路向舞台兩邊歌迷逗利市，唱畢二人回到舞台，笑指Ronald嫂余思敏唔識做，竟然沒有準備市是給他。

場外仲有大量精品。