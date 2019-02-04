【鄭中基演唱會】唱歌先係暴龍哥老本行　8首聽到就識唱電影金曲

提起鄭中基，除了想起龍威、Mandom﹑暴龍哥等一系列深入民心的經典角色外，其實他憑着一把無得輸的靚聲，都唱紅過很多電影主題曲及插曲。去年他不只擔正演出電影《大樂師．為愛配樂》，他主唱的主題曲《沒聽過的歌》更大熱奪得第37屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」的殊榮。趁鄭中基將於農曆年舉行演唱會前，不如就一起回顧Ronald多年來8首最悅耳的電影歌曲！

《我代你哭》（龍咁威2003）

鄭中基這麼搞笑，似乎是注定是演喜劇的人才，但其實Ronald的幽默細胞是在出道後多年後才被發掘。當中，最難忘要數由他、鄧麗欣、張達明、李璨琛、羅家英等人主演的經典香港電影《龍咁威2003》。而最破格是，當中有首情深款款的插曲，非常悅耳，當年的派台成績亦很不錯。

《猛龍特警隊》（龍咁威2003）

另一首Ronald的經典電影歌曲，怎能沒有《猛龍特警隊》？這首翻唱作，成功將它據為己有，歌曲一響起，大家就知是睇緊《龍咁威2003》，作為這部戲的主題曲，實在是非常有代表性。

《有種》（行運超人）

2003年，Ronald參演的另一部電影《行運超人》，電影由谷德昭監製和執導，與葉念琛聯合編劇，是當時的賀歲檔愛情喜劇，由梁朝偉、楊千嬅、鄭中基、杜汶澤等人主演。Ronald憑着這部戲更獲得第二十三屆香港電影金像獎最佳男配角的提名，而《有種》也是其中一首由Ronald主唱，挺受大家歡迎的電影插曲，不少歌迷在十多年後仍在聽，喜歡這首歌為他們帶來正能量。

《無賴》（龍咁威2之皇母娘娘呢?）

提到鄭中基，第一首想起的歌曲，很可能會是《無賴》，當年這首歌真的唱到街知巷聞。其實《無賴》是《龍咁威2之皇母娘娘呢?》的主題曲，更獲得提名第25屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

《星光伴我心》（老港正傳）

鄭中基唱紅過不少好歌，更不止一次憑着電影歌曲獲提名香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。電影《老港正傳》的主題曲《星光伴我心》同樣非常悅耳，獲提名第27屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

《晴天陰天雨天》（惡人谷）

這首是鄭中基的經典舊歌，是2000年電視劇《緣份無邊界》的主題曲，可算是其中一首Ronald的代表作。2015年，鄭中基重新翻唱《晴天陰天雨天》這首歌，成為電影《惡人谷》的主題曲，即使相隔多年歌迷都無聽厭，紛紛大讚鄭中基唱得好，絕對是靚聲王！

《人若然忘記了愛》（金雞sss）

這首歌是鄭中基1997年的作品，同樣是經典的好歌。相信這首歌經典到大家一講起歌名，已經可以響起音樂的旋律，唱完整首歌。多年後，這首歌成為了2014年電影《金雞sss》的插曲，依舊是非常悅耳！

《沒聽過的歌》（大樂師·為愛配樂）

2017年，鄭中基為主演電影《大樂師·為愛配樂》主唱主題曲，這部戲的樂曲是由香港電影配樂大師金培達（Peter）主理，主題曲亦是由他編曲。這次亦是繼2007年的電影《老港正傳》後，Ronald再次唱Peter的作品。Ronald自己亦很喜歡這首歌，覺得歌曲的旋律很好唱，容易進入情緒。而提名過那麼多次，鄭中基終於憑電影《大樂師·為愛配樂》的主題曲《沒聽過的歌》榮獲第37屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。