【春晚2019】劉謙表演《魔壺》魔術　竟被一位現場觀眾拆穿

過去有四年時間（2009、2010、2012、2013）因登上春晚（中央電視台春節聯歡晚會）表演魔術而一夜成名的台灣魔術師劉謙，事隔6年之後再登上春晚特別引人關注，可是事後沒有讓觀眾太滿意引來吐嘈。事關所變名為《魔壺》的魔術其實早已有人表演過，而且有網友更爆出他「偷龍轉鳳」的現場穿崩畫面，不禁令人咋舌原來見證時刻就是這個模樣「見證眼瞎的時刻」十分好笑。

劉謙第5度登春晚表演《魔壺》魔術。（視覺中國）

42歲劉謙強調今次表演的魔術《魔壺》，是自己３５年來最神奇的。首先他請了兩位觀眾上台參與，一直強調不是節目組安排同他們根本就不認識沒有串通過。經過他們一個檢查「茶壺」一個檢查「杯子」證實沒有出術之後，劉謙就開始倒入普通水，過一會兒就變出了一杯紅葡萄酒出來，即時令現場觀眾拍案叫絕。除了紅酒之外在同一時間他又在壺中變出白葡萄酒，更是令人驚呼連連，明明壺中只是普通水何來又出現「酒」呢？

劉謙一直強調同這兩位觀眾從不認識。（網上圖片）

再三檢查茶壺是真的。（網上圖片）

變出紅白葡萄酒都不算驚嚇，最令觀眾驚嚇的是只要想好飲何種飲品，他就立即能變得出。好似他隨便抽中一位先生，而這位先生最想飲的是「老北京豆奶」即時令劉謙覺得疑有難度，不過他從未怕過搖一搖就變出一杯豆奶出來，令觀眾看到嘩嘩聲。除此之外，更高難度的是抽中一位女士上台，而這位女士不能將想飲的飲品講出來放在心上就可以，而劉謙接受到她的訊息之後，果真為她變出想飲的熱紅茶出來，之後還從壺中變出一堆沙糖出來，掀起節目高潮。

從茶壺中變出白葡萄酒。（網上圖片）

從電視畫面看劉謙的這一段《魔壺》魔術果真了不起，其實根本就不是變魔術而是「偷龍轉鳳」。有網友影到劉謙在變「老北京豆奶」的魔術環節中，鏡頭另一角度只集中影他同觀眾談話，而他右手本身拿著的茶壺就影不到，此時他手拿的茶壺就被助理偷偷換走，如此一來當然能變出「老北京豆奶」，而這一些所謂不認識的觀眾，其實根本就是臨時演員。

劉謙心靈感應這位觀眾想飲熱紅茶就能變出來（網上圖片）

還能從壺中變出沙糖。（視覺中國）

另外，有網友更指出這一個所謂的《魔壺》魔術，其實一個壺只能夠有兩個機關，換言之即能裝載兩種飲料，所以紅白葡萄酒之後就變成老北京豆奶同熱紅茶。而事實上，這個魔術其實早在36年前有一名英國魔術師表演過，當時瞬間紅爆英美魔術圈非常了得。不少網友得知真相之後就紛紛吐嘈，認為根本就是見證眼瞎的時刻「這也可以？」﹑「見證低級的時刻」…覺得他侮辱魔術師身份。而對於這一件換壺事件，劉謙至今仍沒有回應。

36年前有一名英國魔術師表演過。（網上圖片）

逐格睇劉謙變魔術：