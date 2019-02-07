許廷鏗出道十年被粉絲搞到哭笑不得　Fans：真係因為你靚仔㗎咋！

許廷鏗（Alfred）日前接受香港開電視節目主持馬梓軒邀請，趁農曆新年重返中學母校聖若瑟書院。愛錫師弟的Alfred，更不忘在黑板留下寄語，祝願師弟們學業進步。

回憶讀書時期的農曆年，有一件事令Alfred很難忘：「我記得有一年，我同一班同學一齊去睇咗場賀歲盃，嗰度逗嘅利是都幾豐盛，因為見到好多Uncle，逗咗幾千蚊，學生嚟講好誇張㗎啦！」

許廷鏗（Alfred）日前接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問。

過年期間，Alfred例必品嚐賀年美食，其中炸蝦丸更令他回味無窮：「我姑媽整出嚟嘅係每年一樣味，我年年起碼食幾十粒，係我由細到大嘅童年回憶！講到流口水添，哈哈！為食嘅底子出咗嚟啦！」

踏入豬年，亦是Alfred出道十年的大日子。近來收到一些歌迷的說話，更令Alfred哭笑不得：「有啲人話一開始留意你，真係因為你靚仔㗎咋！但之後聽你唱Live又幾好喎！」Alfred坦言聽到這些說話，便知道原來這十年所做的東西，都不是白費。

正積極籌備三月份首個紅館個唱的Alfred，希望屆時可以答謝歌迷一直以來的支持：「對於我嚟講，呢個Show係第一次我同歌迷真正約定嘅開始，往後我地嘅第二次，都希望可以原班人馬，再喺紅館相約！」