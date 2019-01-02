【叱咤2018】奪男歌手銀獎自認有不足　許廷鏗：我會橫衝直撞

於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上奪得「叱咤樂壇男歌手銀獎」許廷鏗（Alfred）在台上，表示2018年是真正認識自己的一年，不是想吹噓自己有多厲害，或者唱得有多好：「我係一個金牛座，我會發現有很多不足，我會橫衝直撞，身邊好多人都會被我撞到頭破血流。其實我一直唔係咁好，唔係咁叻，但我一直唔想呢個自己喺台前呈現，所以我一直都好繃緊。」更直言在2019年的第一日，希望自己會做爭氣做好自己，而做好自己後，所有身邊的人和事自然就會好。

（梁碧玲攝）

不過當Alfred在台上講感言時，突然被大會的廣播打斷了。接受訪問時，對此Alfred笑言好開心有森美大哥在旁，回想起兩年前奪得銅獎的時候都是森美大哥頒獎的，而今年就晉升到奪得銀獎，亦希望如森美大哥所言，能夠奪得金獎：「金獎都係自己嘅目標，因為有得唱歌畀大家聽。」Alfred指因為3月將踏上紅館開演唱會，所以最近都有積極練歌，稍後都要閉關排舞、操肌和練聲。

（VCG）

談到回顧2018年，Alfred直言自己有時候在想做好的時候就會造成壓力：「有時候都唔明，點解你去娛樂人嘅時候要加咁多壓力畀自己，相信呢樣大家喺台上台下都會感覺到，你越enjoy大家就會越enjoy，所以紅館就會以enjoy為大前題。」