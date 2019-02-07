SHINee泰民新歌《WANT》強勢回歸　施展與以往不同的致命魅力

SHINee成員泰民前年以《MOVE》得到大家的認同，為他的個人歌手發展路打了一支強心針。泰民在2019年再次出擊，推出個人迷你2輯《WANT》，並以同名歌曲《WANT》作主打歌，再次以自己獨特的個人魅力和一眾SHINee World（SHINee粉絲）見面。

泰民今次的新歌《WANT》是一首Up-Tempo的舞曲，以Space Disco的風格配合輕快的節奏打造出未來、科幻的感覺。由今日公開的預告片可見，《WANT》和前年的《MOVE》一樣的暗黑風格，在MV中加入了大量的煙霧效果，視覺上看起來也有迷幻的感覺。泰民在MV中戴上了不同的面罩，令大家更感神秘。

泰民拍片向粉絲介紹新歌。

SHINee泰民在新歌《WANT》MV中戴上了不同的面罩。(網上截圖)

+ 2

泰民的迷你2輯《WANT》一共有7首歌曲，同名主打歌《WANT》將於2月11日下午6時（韓國時間）公開，而專輯也將在2月11日發售。泰民為了宣傳新碟，近日更加和SHINee成員Key一同出演tvN綜藝節目《驚人的星期六》，繼去年10月後再次出演。各位SHINee World準備好為泰民今次的活動打氣了嗎？