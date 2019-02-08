【女神歸位】張曦雯事隔一年再露兩手　邊直播打機邊向網友求救

曾經，張曦雯（Kelly）放下令人難以親近的華姐形象，戴上粗框眼鏡直播打機，更真情流露不慎爆粗，因而成為萬千網友眼中最Gfable的「女機神」，連TVB都認為值得炒作，安排她上節目直播打機，不少網友收到「徵兵令」加入到Kelly的twitch直播頻道日日追睇，成為一時佳話。

一班網友都好支持Kelly，若然她選擇做花旦都會為她打氣。（資料圖片）

不過，自去年Kelly被安排加入劇組，除了拍《3日2夜》外，更先後拍了《降魔的》、《跳躍生命線》、《白色強人》、《解決師》等劇集，女神因而淡出了直播界，令不少網友心碎一地，隨著《跳》劇反應極好更在過去的台慶頒獎禮上掃獎，大家都以為Kelly一心轉到劇組發展，回歸無期。

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其實大家不用灰心，因為Kelly近日已歸位做女機神，日前在Youtube上直播玩近期大作《Biohazard RE:2》，期間被喪屍嚇到眼突突兼心跳加速。Kelly直播最吸引人之處就係邊玩邊求攻略，網友都好熱心於提供答案，互動性極高，難怪直播不久便吸引了數百網友追睇，她即笑笑口說：「睇嚟大家都想聽我講粗口，呢啲係要自然的，不可以勉強講。」

Kelly被嚇到呆一呆，幸保住形象沒有爆粗。（直播截圖）

正在忙於拍網劇《飛虎之雷霆極戰》的Kelly透露，早前因為忙拍劇而沒有時間打機，更因為硬件問題而未能在twitch上順利直播，Kelly仲帶來好消息指近幾日都想做直播，不過就需要先解決技術性問題，並嘗試向網友求救，若然直播會在其主子Louie的IG公告。

Kelly同愛貓互動好療癒呀。（直播截圖）

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