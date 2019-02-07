【荷里活有個大老千】司徒暉入行10年想放棄：好多個月冇工開

TVB新劇《荷里活有個大老千》以60年代嘅香港為背景，當時賭博風行，也是香港最黑暗的時期，貪腐成風。劇中由湯鎮業飾演的文探長在警界隻手遮天，他的手下也跟着他到處耀武揚威，當中飾演榮少的司徒暉（Louis），作為湯哥的得力助手，更處處為難鄭則仕。雖然角色並不討好，但就令觀眾注意到這個默默耕耘的演員。

司徒暉在劇中飾演文探長（湯鎮業飾）的手下，處處刁難龍四（鄭則仕飾）。（劇照）

湯哥飾演的文探長有權有勢，Louis跟着湯哥這個大佬「搵食」，自然與對方有大量的對手戲，更因為時時跟出跟入，有更多機會向前輩學習，Louis在接受《香港01》訪問時也表示很感謝湯哥：「佢真係好關照我，多得佢畀位我上。有場戲係講龍四設局用架車炸我同湯哥，導演就要求我哋個人向後135度跳起再跌落塌塌米，結果我唔識跳，要湯哥老人家陪我趴街7、8次，但佢都冇怪我。」兩人不止在劇中合作無間，事後湯哥亦處處提攜Louis：「佢真係當我契仔咁，套劇完咗之後佢仲會介紹我畀監製識，邊度有啲咁好嘅前輩呀。」

Louis表示很感激湯哥支持，無論劇裏劇外都提攜他。（微博圖片）

Louis入行前曾做過救生員和游泳教練，之後參加第24期無綫電視藝員訓練班成為藝員。不知不覺入行近十年，他透露最初曾經月薪只有5000蚊，但他依然不放過任何一個角色，直至到2011年爆發臨時演員工潮，Louis試過連續4日做不停：「係咁開工係辛苦，不過人工幾個月岀幾萬蚊糧係辛苦都值，最高單月岀三萬五。」不過好景不長，Louis工作逐漸減少，收入不穩定，更受到家人的質疑：「其實屋企人一直都好反對我做呢行，因為覺得我30歲每個月都只係得一萬多啲唔掂，我老豆做個普通花王都搵兩萬蚊。而且我老豆已經68歲，我嘅任性都應該有個限度。」

Louis這次的角色有很大發揮空間，他也很感謝一眾前輩的指教。（影片截圖）

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這次遇到這個角色，演出備受好評，但Louis對前途仍然感到茫然：「做呢行就好似賭咁，你嘅賭注就係青春。無論你有冇背景有冇家底，結果係點冇人知。我今次咁好彩做咗呢套劇，就好似入到賭場中咗鋪大，但你唔知下一鋪會開咩。」今年將踏入30歲的Louis，也開始好好考慮未來的方向：「希望呢套劇個結果好，令到我可以同屋企人講繼續做呢行。但拍完《十八年後的終極告白》之後，我一路等等等，到而家都已經喺屋企坐咗好多個月。希望有啲好啲嘅角色，令屋企人唔駛擔心。」

Louis也有參與《多功能老婆》的演出。（微博圖片）

Louis入行至今仍然未得到家人的支持，更經常被媽媽的冷言冷語令他大受打擊：「可能因為佢做管工啦，乜都要管，日日都問我有冇工開，人工幾多，呢啲令到我好辛苦。」雖然如此，但Louis一路上就與一位好朋友互相扶持：「其實我同李偉健好Friend，嗰陣我哋都成日嗌窮，但估唔到佢因為Terry就彈起。所以呢啲其實好講求天時地利人和，多謝朋友嘅支持，希望屋企人都會支持我。」

Louis與李偉健在入行初期認識，一路以來互相扶持。（微博圖片）