Justin Bieber曾禁慾一年多　婚前受訪自爆：性愛可引起很多痛苦

加拿大小天王Justin Bieber去年9月與Model女友Hailey Baldwin閃婚後，時刻處於新婚的甜蜜當中，有傳兩人將會在2月28日正式舉行婚禮。近日他們首度以夫妻檔登上《Vogue》雜誌封面，在接受訪問時透露兩人由拍拖到結婚的歷程，Justin更大爆閃婚的原因。

Justin Bieber與Hailey Baldwin近日首度以夫妻檔接受雜誌訪問，大談兩人相愛歷程。（IG圖片）

Justin當年憑藉一首《Baby》在全球爆紅，稚嫩又清新的形象大受歡迎，但負面新聞亦隨之而來，酗酒、打人、態度傲慢、吸毒等，更被冠上「不良少年」的稱號。他提到自己有濫用被列為毒品的Xanax的問題，更坦言自己吸毒時情況很差：「我想有好幾次我的保鏢在半夜進來檢查我的脈搏，看看我還有沒有呼吸。」

Justin成名後是非不斷，他坦言太太對他很大的正面影響。（IG圖片）

Justin最為人熟知的就是與Selena Gomez分分合合的戀情，但其實他與Hailey曾短暫交往，但兩人分開後失聯了一段時間，直到去年6月重新聯繫，當時Justin已經堅持了一年多的獨身生活，並表示禁慾令他感覺與上帝距離更親近：「我認為性愛可以引起很多痛苦，有時候人們會因為感覺不夠好而發生性行為，因為他們缺乏自尊。我想把自己重新獻身給上帝，因為這樣會讓我感覺良好。」他自言是因為表現好所以最後上帝將Hailey獎賞給他，更表示重遇Hailey令他醒覺對方是自己認定的另一半。

Justin與Haliey去年9月閃婚，有傳兩人將於月底舉行婚禮。（IG圖片）

這對小夫妻復合後不久就閃婚，有傳是因為Hailey懷孕，但Hailey就表示近年內沒有生B的計畫。Justin透露雖然發生性行為的慾望是他們決定結婚的其中一個原因，但並不是唯一原因：「去年六月，當我見到她時，我才發現我多麼愛她，多麼想念她，以及她對我的生活產生了多大的積極影響。」Justin與Hailey年紀輕輕，但婚後雙方都很努力經營這個小家庭：「我們是兩個正在學習的年輕人，我們希望可以共同成長，並在這些改變中相互支持。Justin是我最好的朋友，我永遠不會討厭他。」