【新春開運王】被指留戀舊名字　黃致豪：我仲掛住黃長興呢個人

由薛家燕、黃致豪、湯洛雯、麥玲玲、李丞責、李居明主持的無綫賀年節目《新春開運王》今日（8日）在大埔船灣桐梓三宮廟進行錄影，黃致豪表示：「當公司搵我做呢個節主持嘅時候都愕然咗，雖然講廣東話比以前係好咗嘅，但做主持要口齒伶俐轉數又要快，我覺得自己仲係慢少少，有時候家燕姐佢哋爆肚唔跟稿講，我就要諗一諗先，再用廣東話講就會慢咗，但同佢哋合作真係好好玩。」

黃致豪忙完手頭上工作後，會與家人一起去日本福岡旅行。（陳順禎攝）

節目出街後，有網民發文指黃致豪「又要改名又唔捨得個舊名，最後X到要用黃致豪（長興）嚟做title。」他接受訪問說：「其實我都有見到，點解明明見到我個樣，其實打返黃致豪個名都應該足夠啦，咁有可能我喺呢個節目第一集出街嘅時候，我仲叫緊黃長興，跟住之後嗰幾集我變咗黃致豪，咁所以公司安排黃致豪括弧黃長興囉，我又冇理會到，都係由公司決定。（網民話你仲好留戀黃長興呢個名！）哈哈，冇呀！係改咗就改咗，其實我都仲掛住黃長興呢個人嘅，不過都希望大家叫返我做致豪！」

其實「黃致豪（長興）」呢種稱呼都幾創新。（電視畫面）

近來操到一身肌肉的黃致豪（左二），原來一個星期要操足5日，真係少啲毅力都唔得。（陳順禎攝）