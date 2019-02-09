李施嬅演技再獲國際肯定　入圍角逐「加拿大奧斯卡」最佳女配角

李施嬅（Selena）最近在TVB劇集《荷里活有個大老千》中飾演「瑪利蓮」一角，表現大獲好評，其中一場在15秒連擺21個性感甫士的情節，不少觀眾都大讚她有喜劇感，演技備受讚賞。Selena不止在本地劇集中表現出色，最近她更憑着加拿大劇集《Blood And Water》（血與水）第三季，獲提名《加拿大影視獎》（Canadian Screen Awards）最佳女配角，揚威海外！

李施嬅在IG Post了一段短片，與大家分享獲提名的好消息。（IG截圖）

Selena昨晚（8日）在IG公布獲提名的好消息，並拍攝了一段短片分享得知喜訊的心情：「好開心今日一起身就收到個Email話我喺加拿大一年一度最重視嘅頒獎禮，《Canadian Screen Awards》被提名最佳女配角，係憑住《Blood And Water》（血與水）裏面Michelle呢個角色提名。無論結果係點我都會好開心，因為被提名已經係一件好難得嘅事。好興奮呀！」Selena在片中全程笑容滿面，手舞足蹈，可見心情有多麼興奮！最近忙著拍攝新劇《法證先鋒IV》的她，更希望到時可以親身到當地參加頒獎禮：「三月就係呢個頒獎禮，我就會去行紅地氈，到時拍完《法證先鋒IV》睇下點，希望可以有好成績。」

Selena在新劇《法證先鋒IV》中擔正做女主角。（IG圖片）

出道15年的Selena參演過不少劇集，包括《紫禁驚雷》、《大太監》、《寒山潛龍》、《樓奴》等，她在《純熟意外》中更一人分飾三角，演技備受好評。雖然多次入圍角逐「萬千星輝頒獎典禮」最佳女配角，但可惜一直未能獲得任何獎項。不過「有麝自然香」，Selena因一次機緣巧合下自薦出演美國微電影《Once More》，在前年成功奪得《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》最佳女主角，成為雙料影后！

Selena在2017年憑藉微電影《Once More》奪得《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》最佳女主角，成為雙料影后。（網上圖片）

Selena曾在節目《胡說八道真情假期》中分享開心事：

Selena過往一直予人斯文淑女、柔弱的感覺，但她在警匪劇《Blood And Water》中就挑戰演女殺手Michelle，為了演好角色，她除了刻意減磅之外，還接受槍械訓練，希望更貼合角色形象。這個機會更是她憑個人實力，在試鏡中打敗過百位女演員成功奪得。《加拿大影視獎》（Canadian Screen Awards）被譽為「加拿大奧斯卡」，如今Selena獲提名最佳女配角，確實可喜可賀！

Selena在劇集《Blood And Water》中飾演女殺手，一改過往斯文形象。（IG圖片）

+ 9 + 8 + 7

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095