【專訪．有片】沈卓盈等啱時機結婚：我哋朝住呢個方向出發

每年演藝圈都新人輩出，過去一年TVB先後有多位藝員離開，當中包括不少當紅花旦小生，相繼宣布不再續約，有人回內地發展，有人回歸家庭養尊處優。而現年34歲的沈卓盈（Jess）在去年底約滿之後，今年年初宣布離開效力16年的娘家，一心向外闖。 攝影：葉志明 拍攝：葉志明 剪接：陳鍵樂 場地提供：Gary Kwok Flowers & Design

沈卓盈年初宣布離開效力16年的TVB，現時以自由身工作。（葉志明攝）

宣布離開娘家TVB 沈卓盈決心跳出舒適區

Jess 2002年參加第四屆《TVB周刊》Cover Girl選舉奪冠後，加入TVB，一做就做到去年年底。要離開這個16年的「家」，她坦言自己是經過深思熟慮後決定：「其實我都考慮咗足足一年，畢竟喺公司嘅保護之下成長咗16年，自己所做嘅工作全部都係公司幫自己安排，咁我覺得都16年，係咪應該畀自己跳出呢個舒適區，出去試下，挑戰下自己呢？我覺得都係時候出嚟見識一下個世界，學多啲嘢。」

Jess身形高挑，深受網民歡迎。（葉志明攝）

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認好角色可遇不可求 Jess肯搏肯捱

眼大大皮膚又白凈，加上身形高挑有一雙長腿，Jess這麼多年來一直深受觀眾喜愛，但回顧在TVB的16年，她只是擔任配角。不過她並無怨言，反而很感激公司栽培：「由我入行開始公司畀咗好多機會我，主持、劇集、唔同角色，嘗試咗好多唔同嘅角色先訓練到自己。我覺得好嘅機會可遇不可求，要等一個好嘅機會都係要遇啱，天時地利人和。」Jess現時獨立發展，凡事都親力親為，可能過程比之前辛苦，但她卻樂在其中：「宜家自己去接洽唔同嘅工作，對我嚟講所有嘢都好新鮮。其實我唔怕辛苦唔怕捱，呢啲都係經歷，呢個過程都係一個學習嘅過程。」

Jess入行16年拍過不少劇集，但一直未能擔正。（葉志明攝）

與男友有結婚計劃 Jess願為事業拼搏

Jess與從事內衣生意的男友Calvin拍拖三年，一直以來男友都十分支持她的每個決定：「佢都有畀唔同嘅意見我，我都好多謝佢。（有冇叫你唔好做，做少奶奶？）唔會，因為佢知道我性格。我覺得做嘢係一個人展現自己魅力嘅方式，女人一定要有自己嘅事業先會有自信，跟得住社會嘅節奏，唔會脫節。做嘢最大嘅成功感就係，你做一樣嘢出嚟大家係讚嘅，認同嘅，對我嚟講就係最大嘅回報。」如今兩人感情穩定，Jess都表示有結婚計劃：「我哋有共同嘅目標，都係向住呢個方向出發，時機啱嘅時候就會去做啦。」

Jess目前主要擔任主持工作。（IG圖片）

期望新年有進步 Jess嘗試多方面發展

踏入新一年，Jess工作上有新轉變，談到新年願望，她除了希望身體健康外，目標都離不開工作：「希望自己可以接多啲唔同類型嘅工作，可以豬籠入水，財源廣進。希望有唔同嘅工作機會畀自己去發揮，繼續進步。（有冇簽約新公司？）其實自從宣布離開公司之後，一路都有唔同嘅公司接洽自己，呢個階段都好Welcome，我都想慢慢去揀下，考慮清楚。」Jess目前有不少主持工作，未來亦希望多方面發展：「乜都試下，唱下歌拍下戲，做下舞台劇，學多啲嘢，咁就夠喇。」

希望Jess新一年有更好的發展！（葉志明攝）