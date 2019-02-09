李佳芯爆拍劇等待浪費時間　Do姐親授霸氣口術：我哋等咩呀？

李佳芯（Ali）今日（9日）到荃灣出席醒獅開運大巡遊活動，Ali表示這個新年有假期休息很開心，更趁著假期去行山：「逢係年初三都去行山，係一個假日傳統，咁呢幾年都有去行山，因為又健康又開心又可以當行一個運。」

李佳芯（Ali）透露新年期間可以陪伴家人是開心事情。（葉志明攝）

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Ali日前作客由鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》，分享她人生最浪費時間的事情是拍劇時候等埋位，她表示：「拍劇等待嘅時間係最奢侈。」有「鄭九組」外號的Do姐，回憶昔日拍劇很多時不知道在等甚麼，自己會發聲詢問令劇組繼續運作，更著已是「視后」的Ali有資格開聲問，更叫她跟著試做一次：「我哋等咩呀？」相當逗趣。

Ali即場跟鄭裕玲拍示問一次，霸氣不足反而有點可愛，她又指拍劇等待時「很宅」不與別人交流，全因為要培養拍攝情緒。（影片截圖）

Ali受訪提到Do姐在節目中指導她應霸氣一點，她笑說：「我覺得Do姐好正，佢尋日個一句『等咩呀』，但我講出嚟同Do姐講又唔同，佢個氣場好勁，所以每個人都應該要做番合適佢嘅事，我覺得工作環境開心好緊要，始終係團體工作，和諧同氣氛開心好緊要。」

Ali指Do姐的氣場自己學不來，只能做好本份。（影片截圖）

問拍劇時有何原因要花費時間等待？是有人遲到或有其他原因？Ali解釋道：「本身拍劇係一個共同製作團隊，一定有等待時間，出去拍電影可能仲耐，但係無㗎，呢件事喺呢一行好正常，打燈set機要等、執頭化妝都要等、衫未OK又要等，有時候街景嘅環境又未容許，又會落雨呢，所以真係好正常。」