李佳芯擺脫唱《小幸運》的陰影：過去嘅我成就今日嘅我

今天（25日）聖誕節，出爐視后李佳芯（Ali）出席聖誕活動與街坊共度佳節，Ali更現場獻唱鄭秀文的《如果你有事》！其實Ali今天要唱歌對她來說是十分緊張，因為兩年前她在聖誕活動唱的《小幸運》後慘遭網民取笑，而今天她唱完後大家也大讚她的歌藝有飛躍性的進步，令她十分開心。

李佳芯（Ali）在聖誕活動獻唱鄭秀文的《如果你有事），想知Ali唱成點擊睇片！（梁碧玲攝）

自己的唱功獲得大家的稱讚，Ali非常驚喜：「因為同上一次大家見我唱歌嘅反差實在太大，我有啲招架唔住，依家每一次唱歌大家都好期待，然後又拍片擺上網，搞到我好大壓力，今日唱完大家都覺得我有進步，好開心。」

Ali在昨天平安夜跟男朋友很普通吃飯渡過，笑言街上太多人了。（梁碧玲攝）

到底Ali的唱功為何能進步神速？她透露謂：「我個人好衰，由細到大都係躲起來練，想將有最好嘅成果先拎出嚟畀人睇，之前都有搵老師練，不過要開劇最近都無，只可以用自己方法唱好佢。」Ali透露最近自己常常練習《如果你有事》，亦正苦惱下一次出活動演唱什麼歌。

Ali送了很實用的聖誕禮物給男朋友，透露送了後才發覺他至今還沒有表示。（梁碧玲攝）

很多人也說《小幸運》是她的首本名曲，Ali亦十分認同也希望再度挑戰：「我想等我真係有歌手水平先挑戰，始終我係演員，希望有日可以到歌手水平，過去嘅我成就今日嘅我。」