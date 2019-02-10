【羅曼史是別冊附錄】李奈映產後首度拍劇　靠飲食秘方減肥修身　

韓國男神李鍾碩與李奈映最近合演tvN電視劇《羅曼史是別冊附錄》，劇集昨晚（9/2）播出第5集，收視從上星期的4.256%微升至4.436%，是《羅曼史是別冊附錄》播出以來新高，而且韓國網民對《羅曼史是別冊附錄》好評如潮，估計《羅曼史是別冊附錄》有望成為2019年人氣愛情劇。 《羅曼史是別冊附錄》是李奈映繼2010年《逃亡者Plan.B》之後，相隔9年再演韓劇。這9年間，李奈映不但和元斌共偕連理，更在2015年為元斌誕下一子，幸好李奈映的身材未有因產子而走樣。究竟李奈映是如何保持身材呢？健身教練金明榮（音譯）為大家拆解！

李鍾碩與李奈映最近合作拍攝《羅曼史是別冊附錄》，收視相當穩定。（視覺中國）

健身教練金明榮在《Body God》為大家揭露李奈映的減肥秘方。（影片截圖）

金明榮是金泰希和李奈映的健身教練，他在2017年底擔任Channel A節目《Body God》嘉賓時，公開李奈映的飲食秘方──「可以舀起來吃的蕃茄洋蔥牛扒」：

材料：蕃茄5個、洋蔥5個、牛脊400g、蜜糖（需要時用）

煮法：

1. 把洋蔥剝皮和切成適當大小

2. 用滾水焯蕃茄，剝皮和切成適當大小

3. 去除牛脊的筋和肥膏，只留下瘦肉

4. 將牛脊煎成金黃色

5. 將洋蔥、蕃茄和牛脊順序放入鍋裡

6. 用小至中火加熱煮2小時，待材料出水時就要不斷攪拌

7. 如果覺得味道太酸，可以加入蜜糖調味

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2016年11月，李奈映產後首次亮相，比起不少新手媽媽已算非常纖瘦，不過與過往的李奈映相比仍略為圓潤。（視覺中國）

李奈映上個月出席《羅曼史是別冊附錄》製作發布會，身材簡直fit爆！（視覺中國）

點擊睇李奈映fit爆身形

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金明榮教練指出蕃茄可以去除活性氧，加速新陳代謝，促進血液循環，有助於緩解浮腫，亦有助產後減輕體重，而牛肉亦有助補充蛋白質，至於洋蔥則含有槲皮素則有勝分解脂肪，調節血液的膽固醇。李奈映已經持續進食三年，每天會當作早餐食用，所以李奈映榮升人母後，仍能保持fit爆身材，與這個秘方不無關係。不過，蕃茄含有高含量的鉀，所以患有腎病應盡量避免進食。

金明榮透露李奈映每天早上食用 「可以舀起來吃的蕃茄洋蔥牛扒」，才能保持美好身段。（影片截圖）

「可以舀起來吃的蕃茄洋蔥牛扒」材料和做法非常簡單。（影片截圖）

逐格睇點樣煮李奈映減肥秘方

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另外，第5集《羅曼史是別冊附錄》中，李鍾碩（飾演車恩浩）任職的出版社旗下作家提出解約，於是聯同李奈映（飾演姜丹伊）與鄭幼珍（飾演宋海琳）趕到江陵挽回作家，過程中李奈映與鄭幼珍變得親近，也令李奈映得知鄭幼珍喜歡李鍾碩的秘密，李奈映更目擊喝醉的鄭幼珍走進李鍾碩家中，令李奈映感到無奈。究竟李奈映是否開始對李鍾碩暗生情愫？而李鍾碩對李奈映暗戀之情最終能開花結果嗎？各位就要留意《羅曼史是別冊附錄》劇情發展。

（左起）李奈映、李鍾碩和鄭幼珍因今次江陵之旅，友情更為深厚，但三角戀也開始萌芽。（網上圖片）

究竟這對姊弟戀會如何發展呢？（網上圖片）

《羅曼史是別冊附錄》劇照