Super Girls與同公司藝人食開年飯　成員「老屈」Aka派利是

Super Girls五位成員日前相約同公司的余香凝、廖子妤、麥子樂、黎學勤、陳詩欣、鄺潔楹、劉志偉及余潔瀅，一起食盆菜開年飯，眾人都胃口大開，不消半小時已K.O.整盆盆菜。

去年Super Girls推出快歌紀念相識7周年，其中隊長趙慧珊（Aka）和吳嘉熙（Cheronna）更先後「單飛」推出歌曲作品，五位成員表示豬年將各在不同範疇發展，Aka表示︰「Yanny（陳穎欣）會去拍電影，我和Cheronna繼續專注音樂，Jessica（蔡明思）多方面嘗試同打理自己眼鏡品牌，而Heidi（李靜儀）除了拍戲，亦會跟不同時裝品牌合作。」

Super Girls五位成員日前相約同公司的藝人食開年飯。

五位成員直言豬年是「大家出外望世界」，強調組合並非「解散」︰「大家會一齊工作，又會分開去工作，大家共同目標是豬年發過豬頭！」Yanny和Cheronna突然起哄叫Aka派利是，不過並非對方好事近，Yanny說︰「因為佢首新歌派台成績唔錯，所以佢話會派大利是畀我們，一齊分享呢份喜悅。」至於會準備幾多位數利是畀其他成員？Aka說︰「我覺得心意便可以，大家咁friend唔會計較。」

Super Girls眾成員「屈」Aka派利是。

至於剛被拍到有新戀情的陳詩欣對於豬年被人「封盤」，她直言已有一段時間冇拍拖，現與對方了解中，暫時未有結婚打算，她表示︰「現在大家了解中，拍拖最緊要是安全感，現在感覺很好。」

而提到鄺潔楹日前與其他節目《學是學非》主持一起在年宵擺攤檔賣豬仔產品，她坦言眾人共投資了六位數，又感謝無綫幕後工作人員的支援：「由投攤位、設計到搵廠，他們幫了很多，我只是負責出錢。初時都好擔心，因為頭兩天也未回本，現在已回本還有五位數字捐給『荷蘭宿舍』做善事，好開心。」此外，黎學勤近日與劉志偉開設了youtube channel講男人事，二人互笠高帽讚對方好玩得，並希望豬年能夠有更多不同嘗試，youtube頻道愈做愈好。