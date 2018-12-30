Yanny@Super Girls最有抽獎運　《閨蜜專用》紀念七年閨蜜情

SuperGirls今日（30號）出席活動時分享聖誕節各自的聖誕趣事，陳穎欣（Yanny） 就因為她出色的抽獎運被其他隊員封為幸運之星：「我去參加聖誕party要交換禮物，去之前大家都傾好咗禮物嘅價值係$500左右，當我打開嗰陣真係嚇咗一跳，竟然係一隻Apple Watch！」隊長趙慧珊（Aka）則感嘆自己聖誕過後胖了不少：「聖誕真係食咗好多嘢，葡國餐中餐乜都有，身邊啲朋友都好好，佢哋有啲可能有男朋友，但聖誕嗰日都特登陪我食飯，之後再去搵男朋友，真係好感動！」

SuperGirls表示上次在頒獎典禮時因為穿着高踭鞋難發力跳得不好，今日她們就特意穿起《睡衣派對》Mv中專用的衣服和波鞋「覆啅」，即使天氣寒冷都希望為粉絲帶來最完美的《睡衣派對》。（梁碧玲攝）

聖誕之後就是新年，提到Super Girls今年做過最有意義的事，原來每位成員心中都有一件事，Aka表示：「我覺得最有意義就係出咗《閨蜜專用》呢首歌，因為呢首歌係用嚟慶祝我哋相識七年嘅。」而對吳嘉𤋮（Cheronna)來說，最有意義的莫過於終於推出了自己的個人單曲：「今年終於推出咗兩首個人單曲，而且粉絲嘅反應都好好，我覺得好開心。」

Aka認為今年最有意義就是推出了《閨蜜專用》這首歌，因為這首歌記載了SuperGirls七年閨蜜情，是特意為了慶祝相識七周年而寫的。（梁碧玲攝）

對於新一年有什麼期望和目標，蔡明思（Jessica) 表示：「我有好多嘢都想去試下，拍戲呀、做主持呀⋯⋯同埋希望自己嘅品牌可以有更加多嘅人認識啦！」而李靜儀（Heidi） 亦同樣希望可以發展唱歌跳舞以外的領域：「希望來年可以多啲電影拍，表演上亦都可以有更多嘅突破。」