全職湊仔欠缺休息　林芊妤滿身風癩：並不是所有事都那麼美好

林芊妤（Coffee）去年與大隻男友Weng拉埋天窗，並在十月誕下愛兒翟德彥，身為瑜珈教練的她火速回復產前身材，便致力於教授透過瑜珈產後修身的方法，深受一眾網友歡迎，更成為不少年輕媽咪的偶像。除了教導瑜珈外，身為母乳媽媽的Coffee更全職照顧起寶貝仔，加上本身的工作，令人難以想像她如何分配健身、育兒以及休息的時間，維持住最佳體形與精神狀態。

產後四個月，Coffee已極速找回產前弗爆的腹肌。（Instagram）

的確現實並非想像中美好，Coffee昨日（10日）在Instagram分享了一張背上佈滿風癩的照片，透露因休息不足出現免疫系統失調，她留言說：「之前老公警戒我，要嘗試放手讓姐姐去照顧嬰兒，說我還要工作會令身體出現問題。」情況亦如Weng所料，Coffee不小心捱壞身體。

其實湊仔真是有苦自己知，相信各位媽咪都好清楚。（Instagram）

Coffee並沒有因此失去意志，更與一眾年輕媽咪互勉說：「昨天BB打完針整晚發燒，我全晚沒睡在身邊量體溫，現在連早上也出風癩。我說這件事不是想投訴或埋怨，主要因為很多媽媽發私信給我，說我很厲害可以兼顧得那麼好，但我反而想跟所有媽媽說，其實我也經常一團亂的。並不是所有事都那麼美好，只係我凡事也盡量向好的方面想，所以你們也不要覺得氣餒，而且大家的身體一定要照顧好，否則只會有心無力。」

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