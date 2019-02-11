《一個因去跳舞》黃智雯加入gugudan？　世正：如果我這樣會崩潰

黃智雯（Mandy）因為《一個因去跳舞》而得到不少韓迷的注意，而在最新一集的《一個因去跳舞》入面，Mandy更加入到Jellyfish娛樂，和gugudan一同合作，直接加入到gugudan當中，一同拍攝《Not That Type》的表演版影片。

黃智雯在訓練的同時就深切感受到韓國演藝圈的要求有多高，因為黃智雯為了今次的拍攝只用2日時間去排舞，Mandy就表示韓國的排舞老師都十分嚴格，小至手部、頭部的動作和角度都有要求，十分注重細節位。老師就事後的訪問就坦言感到黃智雯的熱情，但就指實力有待加強。

黃智雯和gugudan第一次見面就有如早已認識一樣零尷尬。（網上截圖）

+ 8 + 7 + 6

黃智雯在學了基本的舞蹈之後，終於和gugudan的8位成員見面。黃智雯和gugudan的成員一同用了一天時間綵排舞步和走位。gugudan為了今次的拍攝也花了不少心思，因為她們為了和Mandy的拍攝而重新編排了9人版本的《Not That Type》。在訓練的同時，世正更叫Sally教講「說得好」的中文，希望可以直接支持黃智雯

黃智雯和gugudan合作一同跳《Not That Type》。（網上截圖）

+ 18 + 17 + 16

黃智雯知道自己很容易分心，但世正就覺得黃智雯可以盡最大努力讓自己可以用2日時間去完成gugudan用了一、兩個星期去訓練的舞蹈，世正更直如果自己要這樣的話應該會崩潰。今次黃智雯和gu9udan合作後，不但完成了她的「女團夢」，更可以重新認識自己的長、短處，讓自己成為一個更好的藝人。可以放下自己的身份去由頭開始學習需要不少勇氣，所以黃智雯「你喺得嘅」！

世正（左一）覺得自己要好似黃智雯一樣兩日學畢舞蹈去拍攝的話，自己一定會崩潰。（網上截圖）

黃智雯，你喺得嘅！（網上截圖）