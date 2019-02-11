林志玲20歲素顏舊照氣質清純　台灣網民：不輸TWICE周子瑜

近年兩岸三地其中一位最受注目的女星必定是韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，其甜美的外貌和高挑的身材成功俘虜不少ONCE（TWICE歌迷），更在去年獲美國網站TC Candler封為世界第二美女，可見周子瑜威力逐漸影響國際。不過，近日有網民在台灣討論區ptt討論究竟是現在的周子瑜，還是20歲時的「台灣第一名模」林志玲更迷人，網民均各執一詞，不知誰勝誰負。

最近有台灣網民比較林志玲和周子瑜。（視覺中國，網上圖片）

約20歲的林志玲氣質清純，外貌也沒有大差別。（網上圖片）

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台灣網民「GhostFather (鬼父)」分享林志玲約20歲時的照片，當時林志玲氣質清純，外貌跟現在相比沒有大差別。「GhostFather (鬼父)」表示之所以拿20歲的林志玲與將近20歲的周子瑜比較，是因為「現在拿44歲的她跟周子瑜有點不公平」。有網民認為「林志玲40歲都贏了」、「一定是林志玲」、「我覺得子瑜氣質真的大輸」，也有網民覺得「子瑜比較正」、「臉周勝，身材林勝」，更有人覺得大家之所以選林志玲，只是因為周子瑜學歷不及林志玲。無論如何，每人都各有所好，若大家實在難以抉擇，不如像網友Leo4891所言「年輕選周，年老選林，不就好了？」

周子瑜可算是近年熱捧台灣美女。（網上圖片）

周子瑜和林志玲誰勝誰負，網民均各執一詞。（網上截圖）

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