周子瑜@TWICE獲行內票選韓國最靚女偶像　最標緻男偶像果然係佢！

正所謂「各花入各眼」，若你問一眾K-pop迷哪位偶像最靚仔最靚女，哪位偶像身材最火辣，相信必定會爭論不休。那麼在K-pop偶像眼中，究竟哪位「同行」外貌和身材最突出呢？韓國傳媒《日刊體育》每年會以匿名問卷調查形式訪問偶像歌手，而今年訪問了141名歌手，選出ASTRO的車銀優和TWICE的周子瑜成為最貌美偶像，而Shownu@MONSTA X和華莎@MAMAMOO的火辣身材則獲讚「能讓寒冷的冬天融化」。

車銀優近年成為新一代「臉蛋天才」，其標緻的五官不但迷倒AROHA（ASTRO歌迷），車銀優早前擔任商台節目《口水多過浪花》嘉賓，更獲主持Do姐鄭裕玲、余迪偉和麻利大讚「係完美嘅靚仔」。

車銀優因出眾的外貌受關注，今年更成為最靚仔偶像第一名！（資料圖片）

過往兩年車銀優均位列外貌最出眾男偶像第二名，今年車銀優獲得14票成功奪冠，力壓去年的冠軍防彈少年團成員V（9票），第三至第五名就點撃圖片開估啦！

車銀優曾擔任《口水多過浪花》嘉賓，獲Do姐等人大讚是「完美嘅靚仔」。（網上圖片）

最靚仔偶像前五名

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粉絲鄭裕玲訪問車銀優@ASTRO DO姐冧爆激讚：佢係完美嘅靚仔

女偶像方面，深受大中華區關注的TWICE台灣成員周子瑜去年獲得第三名，僅次於Red Velvet的Irene和TWICE全隊，今年她獲得13票一躍升上第一名，而去年冠軍Irene則以10票奪得亞軍。

TWICE周子瑜成功榮登偶像眼中最靚女歌手。（視覺中國）

Red Velvet的Irene則屈居第二名。（Viu《K1頭條》提供）

最靚女偶像前五名

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今次調查不只選出最耀眼外貌的男女偶像，還挑選身材最火辣的歌手。MONSTA X隊長Shownu以筋肉身材見稱，常毫不吝嗇大曬腹肌胸肌，令MONBEBE（MONSTA X歌迷）和其他K-pop迷流口水，更成功令他以23票力壓同屬MONSTA X的元虎（20票）、EXO的Kai（10票）和Wanna One出身的姜丹尼爾（4票）成為男偶像之冠。值得一提是GOT7香港成員王嘉爾Jackson獲得3票成為火辣身材男偶像第五名，為香港爭一口氣。

Monsta X隊長Shownu身材魁梧，難怪是偶像眼中身材最火辣的男歌手。（視覺中國）

Shownu不時在台上「爆衫」，讓觀眾大飽眼福。（影片截圖）

GOT7香港成員王嘉爾榮登最火辣身材男偶像第五名。（視覺中國）

最火辣身材男偶像前五名

至於MAMAMOO的華莎時常參與飲食節目，仍能保持纖腰，加上華莎擁有豐滿上圍和堅挺臀部，順利擊敗AOA的雪炫（10票）、TWICE的Momo（8票）、泫雅（5票）和韶宥（又譯昭宥，4票），成為女偶像最正身材之冠！

MAMAMOO華莎身材玲瓏浮凸，教其他偶像非常羨慕。（視覺中國）

最火辣身材女偶像前五名