【妻子的浪漫旅行】40歲首次參加真人騷　章子怡：能看到真實的我

去年內地首個以夫妻為主題的觀察類節目《妻子的浪漫旅行》大受歡迎，使4對夫妻（謝娜張杰﹑陳小春應采兒﹑穎兒付辛博﹑程莉莎郭曉東）的討論度大增人氣急急上升。有見及此節目組亦推出第二季，而且邀請的嘉賓夫妻檔知名度更高，其中一對就是國際影后章子怡同先生汪峰。而向來以電影為主的她，今次難得參加真人騷亦引來不少討論，對此她就在社交網站講得一清二楚，望藉著節目令大家認識一個真實的章子怡。

章子怡首次參加真人騷令不少網友期待（網上圖片）

40歲的章子怡向來將重心放在電影上，好少參加綜藝類的真人騷節目，而近年接觸的綜藝《我就是演員》她只是擔任評判，不算是一個真人騷。但今次她終於破繭而出參加《妻子的浪漫旅行》拍攝，同其他3位人妻（袁詠儀﹑張嘉倪﹑包文婧）齊齊去到南半球旅行，從旅行中交流使在另一邊的丈夫更了解自己。

章子怡認為今次的決定亦是不常規的（網上圖片）

正因為難得獻出第一次引起不少人好奇，章子怡亦覺得今次的決定是一個不常規的決定，但她希望藉著節目令觀眾不再標籤她是電影中的角色，她只是想將最真實的一面呈現給大家：「曾經，大家因為各個角色認識我，也給了章子怡一些符號和定義。然而2015年，我嫁了，生命中多了兩個天使一樣的寶貝！為人妻為人母的日子讓我對生活有了新的理解，這兩個全新的身份讓我充滿了好奇心，我努力學習和探索着我認識的《妻子的浪漫旅行》是一段關於愛與家的旅行，或許，不，肯定，你在這裡能看到一個真實的我，她不是玉嬌龍，不是小百合，不是宮家二小姐，這一次，是我，妻子章子怡。」不少網友都好期待看拋棄演員身份，回歸母親妻子身份的她是一位怎樣的女人。該節目將在2月14日情人節播出，我們就拭目以待。

章子怡希望觀眾不要只記她電影中的角色，望大家看到一個真實的她。（網上圖片）