40歲蓋世寶不滿再被減人工　決心離巢：緣份暫時完了吧

新年新氣象，即將踏入40歲的蓋世寶（LuLu）宣布不再續約，在今月底離開效力23年的TVB。LuLu 1995年考入TVB 藝員訓練班正式開始藝員生涯，入行後被派去主持兒童節目，分別擔任過兒童節目《閃電傳真機》，亦為之後的《至Net小人類》、《放學ICU》的主持人，足足18年。直至2015年，TVB要將兒童節目進行大革新，舊主持全部被調走，而LuLu亦被安排入戲劇組。奈何，LuLu苦無機會，一直都是做一些小配角，公司與她傾續約事宜更提出減人工的條件，令她心灰意冷，決心離開。

40歲的LuLu決定要重新出發。（FB照片）

問到離開效力23年的娘家會否不捨，LuLu接受《香港01》訪問時就稱：「是的，回頭一望，原來咁耐...不捨當然有。在公司，其實的確有很多很多人，同我一起成長、看着我大的...所以，不知不覺，已種下好多感情了。（做呢個決定前係咪都諗咗好耐？）其實舊年都有這想法，不過緣份之下，得到TVBI 節目《一週八爪娛》的主持工作，這些機會實在難得，真的好多謝節目高層姜先生的欣賞，令我可以儲多一點工作經驗。所以我就繼續續約，但show仍然是做不夠的。去年我under show（演出量不足），不過公司也很好，不用我還。今次傾約，因為我成績表不太好了，所以再減人工...我消化咗幾天，就決定不再續約了。(其實減人工變相係咪公司逼你走？) 我不認為的，每間公司都有公司的制度或設定吧！另外一個問題是，我已經看不到我的前景吧！緣份暫時完了吧！」

至於感情方面，LuLu就笑稱：「未嫁得出，感情方面我是好低調的。」（FB照片）

結束兒童節目主持生涯後，被安排入戲劇組的LuLu直言自己不懂得「擦鞋」所以開工的日子並不多。LuLu由《拆局專家》做其第三女主角之後，一直都以做閒角為主，對此，她直言有hard feeling：「這個當然有啦，相信每位演員都會有的。（當下會點安慰自己？）沒有安慰吧，食多啲朱古力囉！我在家中一定聽歌的，可能這就是我生活上的舒懷方法吧。」

在新劇《她。她。她的少女時代》中，LuLu更稱戲份連啱啱出道的演員都不如。（FB照片）

問到她曾考慮繼續做自己最「拿手」的主持工作，她就稱：「我一直都是普通藝員合約，我應該冇這種power 去要求或傾，所以得到《一週八爪娛》的主持崗位，我其實是興奮同感激的。（嚟緊想主力係邊方面發展？）機會真的不算多了，有人找，我當然會做，什麼工作也會接的。（會唔會俾自己放吓假先？）我平時已經有很多假期，不用放假了。」

對於主持工作，就來者不拒。（FB圖片）

回顧23年，LuLu並不後悔把自己最青春的時間貢獻給TVB：「完全沒有，工作是我自己㨂的。（而家計劃係繼續係幕前發展？定係會轉行？）我暫時從未想過退出娛樂圈喎，當然希望得到更多工作機會，每個人都要生活費嘛！（四十歲往往被女性視為人生分水嶺，離開TVB代表好多嘢都要重新嚟，會唔會覺得徬徨？）我從來沒有害怕，人生就是充滿挑戰的。」