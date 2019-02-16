【01獨家．ONEUS專訪】成員活潑似小狗？　挑戰演技引粉絲爆笑

韓國演藝圈在2019年一開始就已經有多組新人出現，當中就包括由RAVN、抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION組成的2019韓國新人男團ONEUS。今年ONEUS就以《Valkyrie》正式出道，大部分成員都曾在《Produce 101》Season 2和《MIXNINE》提前亮相，加上ONEUS是實力女團MAMAMOO的師弟，所以在一亮相就得到大家的關注。《香港01》記者就到韓國為大家找來了ONEUS訪問、一同大玩遊戲。

ONEUS六位成員都各具魅力。

ONEUS成員個人照：

+ 8 + 7 + 6

#彩虹

在訪問間，記者就讓ONEUS給自己3個Hashtag，他們就選了「#彩虹」、「#地球DOL」和「#比格DOL」。到底他們和這3個Hashtag有多相近呢？作為RBW（Rainbow Bridge World）旗下藝人的ONEUS，當然得用彩虹去形容自己。記者就覺得因為六位成員就有如彩虹一樣各有自己的色彩。ONEUS隊中並沒有隊長，大家平起平坐一同努力，合起來就可以似彩虹一樣綻放光芒，所以用彩虹去形容他們絕對合適。

#地球DOL

作為新人團隊，出道歌曲可說是十分重要，而ONEUS的出道歌曲《Valkyrie》就得到音樂節目的第5位，在新人輩出的韓國演藝圈來說可算是十分好成績。ONEUS就希望可以在得到粉絲的力量後，打造出一個和粉絲共融的世界，成為大家的「地球DOL」（地球偶像）。

#比格DOL

ONEUS在訪問初段一本正經地表示自己是「比格DOL」時，大家都未必會相信。而在訪問的中段開始，大家就可以完完全全地感受到ONEUS就有如比格犬一樣，性格活潑，而且也經常吵吵鬧鬧，相信大家看畢這個訪問後就會明白ONEUS的各位成員都沒有太大的偶像包袱，更會有一種魅力讓大家不自覺地愛上。

雖然ONEUS出道短短一個月，但從訪問之中就完全感受到他們已經為自己的演藝路做好準備，努力去準備每一個舞台、每一個訪問，希望可以讓粉絲們更了解他們。機會永遠是留給有準備的人，相信ONEUS在今後的路上也會繼續努力，和大家一起打造一個屬於「ONE」和「US」的世界。

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