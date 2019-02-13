CLC苦等4年終於攞一位　Elkie莊錠欣喊住講：我們會更努力

今年3月就出道4年的韓國女團CLC，昨天（12日）終於在《The Show》上，憑新歌《No》奪得組合首個音樂節目一位。7位成員Elkie莊錠欣、承姬、有眞、丞延、Sorn、睿恩和恩彬在上台喜極而泣，一同留下感人的淚水。

CLC出道時，挾「4Minute師妹團」的名字出道，加上成員Sorn是《K-Pop 獵星行動》第一季的冠軍，因此組合備受期待。可是出道近4年，星路一直平平，同年出道的TWICE和GFRIEND等都已走上一線，而CLC則甚至一個音樂節目一位都沒有獲得過。即使歌曲《BLACK DRESS》和《Hobgoblin》等爆紅，組合始終一直與冠軍無緣。網上亦有不少消息流傳指，CLC今次打歌後或有可能解散。

Elkie用中文講感言承諾會做得更好，亦有用廣東話講「多謝」。（影片截圖）

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昨天CLC終在《The Show》上，獲得組合首個音樂節目一位。對比起非常高興的表現，丞延、Sorn和有眞卻第一時間掩著臉流淚。除了多謝公司每位工作人員外，CLC成員也用韓國、中文、英文及泰文感謝粉絲多年來的支持，而且承諾會未來會做得更好。其後承姬一句「我們的團員也辛苦了」成為致命點，讓7位成員哭成一團。組合終於得到一位，獲大量粉絲的祝福，表示希望CLC之後的音樂路更順利。

苦等一位4年的CLC，昨天在節目上留下感人的淚水。（網上圖片）

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