【多圖】簡淑兒陳婉衡同遊泰國　幸福是有一個為你影靚相的閨蜜

經常說職場無真友誼，但TVB有不少藝人情同兄弟姊妹，當中簡淑兒（Jessica）和陳婉衡（Alycia）就經常孖公仔出現。早前二人就一齊飛去泰國，來個閨蜜遊，在IG大曬靚相，Jessica說：「幸福就係有一個....會幫你影相嘅閨蜜。」

簡淑兒和陳婉衡早前閨蜜遊泰國，影咗好多靚相。（IG圖片）

閨蜜遊最大的好處，就是有好姊妹為你拍大量靚相，而且因為大家都貪靚的關係，深諳影得唔夠靚勢不罷休的道理，特別有耐性為對方拍照； 女人最懂女人，可以慢慢化妝而不會有人催促，Shopping又可以有個伴，不用怕悶親隔離嗰個而就住就住唔敢買太多。唯一缺點是Shopping 之後冇人幫手拎戰利品啫！

一個好閨蜜係會為你擔當專屬攝影師。（IG圖片）

當然以上情況只限於臭味相投、特別有默契的閨蜜，如果好姊妹間習慣不同，去完旅行就恐怕要絕交。Jessica 和 Alycia同為2012年港姐，又是海外佳麗，加入TVB之後，一同被安排在娛樂新聞台工作，所以零舍同聲同氣。

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