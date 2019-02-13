婚後首個情人節即飛起老公蕭正楠　黃翠如：要同另一個情人過！

黃翠如今日（13日）出席新劇《致所有愛過的人》拜神儀式，今次「升呢」飾演一個有小朋友的單親媽媽，翠如坦言與以往演過的角色很不同：「以前拍過《愛我請留言》亦都要成日同個小朋友相處，不過嗰個係黃浩然個女，唔係自己嘅。」她表示自己更明白到做媽媽的心情：「戲入面個女之前唔舒服，佢好鍾意食零食，如果之前嗰個唔係自己個小朋友會想縱佢多啲，但到係自己個女嘅時候，就算佢嬲你都唔會畀佢食糖！」

明天就是翠如結婚後的首個情人節，她笑言自己已經沒了情人：「係唔係結咗婚嘅人就唔再有情人節㗎喇？好似冇咗個情人喎依家！」（黃國立攝）

助養了兩個小朋友多年的翠如表示老公蕭正楠在受到自己的薰陶之下，近日都開始了助養第一個小朋友，阿蕭更在社交網站公開自己親手寫信給自己小朋友的模樣，翠如笑稱：「佢個感覺都好尷尬，佢唔知可以寫咩好！我都諗返起自己第一次（助養嘅時候）同一個同你好似有關係嘅小朋友但其實佢喺另一個地方，真係唔知寫咩先啱，不過個感覺好得意，而且都好sweet！」（幾時打算有自己的小朋友？）「再睇下點，隨緣喇！」

翠如在劇中與陳自瑤（Yoyo）是好姊妹，她表示Yoyo的角色很特別，對她來說是一大突破。（黃國立攝）

明天就是翠如結婚後的首個情人節，她笑言自己已經沒了情人：「係唔係結咗婚嘅人就唔再有情人節㗎喇？好似冇咗個情人喎依家！」翠如說自己明天要拍劇，要飛起老公與「另一個情人」渡過：「我喺呢套戲好愛阿Yo（陳自瑤），所以我聽日要同我另一個情人阿Yo過！」

新年首次以蕭太身份派利是，她說朋友中洪永城最有心，特別揸車到自己屋企攞利是：「佢收到我封利是都應該差唔多結婚喇！」（黃國立攝）

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