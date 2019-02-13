【真情】鄭子誠憑「李子浩」開闢成奸之路：真係一個好好嘅基礎！

TVB經典長篇溫馨倫理劇《真情》最近又重播，能夠再次重溫一眾花旦小生的精湛演技，定必勾起不少回憶。但講到最令觀眾深刻的角色，一定非由鄭子誠飾演的大奸角「李子浩」莫屬！鄭子誠首次拍劇就憑此角一炮而紅，更入圍當年台慶「最厭惡角色演繹大獎」，雖然最後被馬蹄露飾演的「May May」撃敗未能奪獎，但其奸角形象自此深入民心，更為日後奸角之路奠定基礎。

現年55歲以靚聲見稱的鄭子誠除了是大家的「音樂情人」，他因在經常在電視劇中經常飾演反派，並演得入目三分，被網民熱捧為「完美奸人」，奠定一代奸人地位。鄭子誠接受《香港01》訪問時亦承認其反派形象，全因《真情》中飾演「李子浩」這一角帶起，他稱：「因為我當年接咗李子浩之後，我接踵而嚟幾套角色都係奸，例如《烈火雄心》和《封神榜》，幾乎做緊嘅戲都係奸人嘅角色，所以真係一個好好嘅基礎，都全賴《真情》呢套非常之入屋嘅劇集。呢個奸人角色，啲人可以慢慢揣摩，睇住你點樣成奸之路，令到佢哋好恨之入骨，成全咗奸人嘅形象。」

李子浩為了錢財名利而拋棄石敏，追求歸拿督之女歸MayMay，因此經常被歸氏集團的同事稱為「軟飯駙馬」，其後李子浩得知歸MayMay並非歸拿督親生女後，拋棄歸MayMay之餘，更多次向歸家報復。（《真情》劇照）

對於拍檔馬蹄露日前自爆當年曾拒絕與他演親熱戲，鄭子誠就笑言不覺得可惜：「唔會，之前我係完成唔識佢，仲記得當年第一次同佢合作，合作咗冇耐就有呢場kiss戲，劇情話我追佢，送到佢返屋企門口就會有個kiss，當時大家都有啲擔憂，因為做呢啲親熱戲難過你演戲，二來大家唔係好熟就已經要kiss，嗰種芥蒂同尷尬都喺度，而且大家都係新演員就更加難演。而且馬蹄當年都有啲傲氣，唔係點睬人又成日咀藐藐，咁我又好驚會觸怒佢，當年我哋冇深情一吻，但都有少少鍚到，點到即止嘅。」

雖然當時對彼此印象一般，但鄭子誠和馬蹄露friend足幾廿年。（fb圖片）

問到當年拍攝的趣事，他就透露：「我記得角色去到尾聲嘅時候，未死之前有一幕講我挾持住楊婉儀同佢BB，正正就係我走出騎樓中槍嗰一幕之前，我見佢係自己嘅初戀情人，BB卻不是我嗰種嘅心酸同唏噓，同埋我同佢講我永遠唔會坐監，即係我情願走出去畀人射死都唔畀人拉，嗰種心裡面複雜嘅情緒係需要喊出嚟，但當年一個新演員係好難營造眼淚。當時就有人提議我揸啲萬金油落隻眼度，一定會出眼淚。結果我就係搽咗喺眼角下面，真係喊到呀，但連對眼擘唔大，因為萬金油嗰陣味係好「攻眼」又「攻鼻」，對眼直情紅晒，眼淚出到，但感覺出唔到，自己都有少少遺憾，效果唔係太靚，但當年都總算完成咗喊嘅呢場戲。」

估唔到誠哥當年都有用萬金油呢招。（資料圖片）