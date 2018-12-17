【萬千星輝】馮盈盈得獎感言唔夠大體？　鄭子誠教你點攞滿分！

能夠在頒獎典禮上獲得獎項，無疑是一個實力的肯定，不過發表得獎感言時，亦能夠表現出自己較真實的一面。昨晚（16日）由無綫舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2018》上，馮盈盈獲頒「飛躍進步女藝員」獎，在FYY發表得獎感言時，她曾經表示過自己「未夠班」。雖然自認衰女亦是謙虛的說話，但有時說者無心，聽者有意。

馮盈盈謙虛自嘲「未夠班」，另外四位提名人：張曦雯、麥明詩、鄧佩儀以及湯洛雯的內心會有什麼感受？（梁碧玲攝）

鄭子誠滿分示範

「多謝公司」、「多謝製作單位」、「多謝主辦方」等說話，並非客套，但郤必須。因為絕大部分獲得獎項的人，都絕非一個人能夠達成整個成就，向所有幫助過自己的人致謝，實屬本份。至於如何能答謝得冠冕堂皇又令人印象深刻，既說得謙虛，又不失大體，在宣布得獎的臨場反應和緊張，絕對要靠個人經驗。而頒獎禮當晚，獲得「專業演員大獎」的鄭子誠就提供了一個滿分的示範。

鄭子誠、盧宛茵和歐瑞偉獲頒「專業演員大獎」。（梁碧玲攝）

「只不過今次我比較僥倖」

從黃智賢手上接過獎座後，鄭子誠謂：「從好朋友手上攞呢個獎份外有意義。專業演員獎，我真係唔敢當，我只不過一直以嚟都持住做演員基本嘅態度同埋本份，嚟面對自己每一個角色。我相信一樣嘢，你喺咩環境長大，或者工作同生活上面喺咩環境底下，你就會成為嗰類人。咁如果我要攞呢個專業獎嘅話，惟有要講嘅就係，我每日工作嘅時候，我所面對嘅就係一班非常專業嘅人去包圍住，所以我喺佢地身上學到呢份專業。我只不過代佢哋攞呢個獎，我相信公司大部分同事們都配得上呢個獎項，只不過今次我比較僥倖。」