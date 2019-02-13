Somi全昭彌冇份隨ITZY爆紅　發長文反安慰粉絲：那天真的會來

曾是韓國限定女團I.O.I一員的Somi全昭彌，曾經歷兩次生存節目，3次限定組合，可是一直都未有正式女團出道。去年9月，於JYP娛樂等待多年的Somi，終決定離開舊東家，加入YG娛樂旗下、由製作人Teddy創立的THE BLACK LABEL。昨天（12/2）JYP新女團ITZY出道，不少粉絲都擔心Somi的情緒和未來，沒想到她竟反過來發文安慰大家。

當時以第一名身份加入I.O.I的Somi，一直被視為JYP新女團ITZY的主力成員。可是苦等幾年後，女團出道計劃多次被延遲，相信除了粉絲外，Somi本人都心急如焚。就在Somi離開公司不久後，ITZY隨即出道，反應更是相當熱烈，出道歌《DALLA DALLA》MV 24小時內衝破1400萬點撃，刷新K-Pop界新紀錄。眼見ITZY成績優異，粉絲當然擔心原本應是一員的Somi，於是紛紛走到她Instagram留言打氣。

Somi今早發文安慰粉絲，可是她已把限時動態刪除。（網上圖片）

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可是沒想到Somi竟然反過來安慰粉絲，她在個人IG上用韓美兩語寫：「給親愛的粉絲，請不要覺得我在很遠的地方，也請不要難過或失落地等我。因為我真的不是很遙遠，那天真的會來！所以我希望大家都會期待！請不要誤會我追求一切完美，只是因為我有欲心，請多等我一會兒。」早前有消息指，3月Somi即將以個人歌手身份出道，預計今年也會強勢出道。2001年出生的Somi，今年才踏入18歲，未來可說是大把好機會。

今年只有18歲的Somi，相信前途無可限量。（網上圖片）