木村光希酒紅色皮草亮相紐約時裝周　晒長腿兼向嘉兒莫蕊茲集郵

日本萬人迷木村拓哉的細女木村光希（Kōki），去年入行後備受關注，極速登上各大國際時尚雜誌封面，成為娛樂圈焦點，更被封為「最強星二代」！日前剛剛度過16歲生日的光希，年紀輕輕已經成為不少國際品牌的代言人，是時尚界的新寵兒。最近獲邀出席紐約時裝周品牌活動的她，在IG Post了多張相片，當中更有不少集郵相添！

木村光希去年入行後工作不斷，深受國際品牌喜愛。（IG圖片）

光希入行以來工作不斷，其IG賬號更有超過150萬粉絲，人氣強勁。曾揚言希望成為國際名模的她，輕鬆駕馭不同風格的時裝。穿上紅色毛毛褸襯碎花紗裙的光希，大騷長腿。活動邀請到不少國際影星紅人出席，光希也有趁機集郵，包括《勁揪俠》（Kick-Ass）女星嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）、《黑豹》（Black Panther）男星Michael B. Jordan、波多黎各名模Joan Smalls、美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「Arya」的Maisie Williams等，現場星光熠熠。

光希與美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）女星Maisie Williams同排睇騷。（IG圖片）