木村拓哉宣布參加內地節目　微博發帖：請大家期待

日本人氣男星木村拓哉日前開通微博，並上載了一段中文影片，向一班粉絲打招呼。作為日本神級偶像，木村在開通微博的第一天，就登上微博熱搜榜，短短幾日就已經有50萬粉絲關注，人氣強勁！昨日（27日）他在微博宣布參與了騰訊新聞的節目錄製，並曬出了與該節目主持人許知遠的合影，令一班粉絲大呼期待！

木村拓哉在微博透露參與內地節目錄製，網友表示非常期待！（微博圖片）

木村自開通微博以來，幾乎每日都上載照片，與粉絲分享自己的日常生活。每條微博都吸引過萬留言，他最新一條帖文就透露自己錄製了一個內地節目：「今天收錄了騰訊的節目！請大家期待節目上線吧！」相中木村身着灰色西裝，坐在凳子上霸氣十足，而主持人許知遠就坐在他的對面，他們身後站着一眾工作人員。據知這個節目就是由騰訊新聞出品的訪談節目《十三邀》，主持人許知遠以個人視角，訪問各位嘉賓，李安、馮小剛、姜文、賈樟柯、俞飛鴻等多位藝人都曾經上過這個節目。

木村開通微博短短幾日就已經有50萬人關注，佢連日嚟都Keep住發文。（影片截圖）

這次是木村開通微博後首次為自己的節目宣傳，粉絲紛紛在評論區Post偶像的舊照。最近頻頻曝光的木村，早前還為日本TBS電視台賀年節目進行錄影，他更化身髮型師，現身髮型屋為女顧客服務，測試客人的即時反應。這次也是他繼2000年經典日劇《美麗人生》後，再扮髮型師登場演出。

木村在節目中化身髮型師，女顧客見到佢嗰一刻非常驚喜。（網上圖片）

木村曾在日劇《美麗人生》中扮演髮型師，經典形象深入民心。（網上圖片）