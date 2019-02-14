【新春開運王】李丞責孖劉倩婷大曬恩愛　教男觀眾要識揀老婆！

由薛家燕、黃致豪和湯洛雯主持的節目《新春開運王》最新一集就請來堪輿學家李丞責師傅帶觀眾祈求好姻緣。李丞責師傅除了回到與老婆劉倩婷初相識的地方寶雲道拜姻緣石外，更與劉倩婷在節目中大曬恩愛，簡直在情人節前夕閃盲觀眾。

據講徐子淇和舒淇都因為曾拜過呢啲姻緣石、姻緣廟，所以，好姻緣，速速來！（電視截圖）

當年二人也在姻緣石下結緣！（電視截圖）

結婚多年來都非常恩愛。（電視截圖）

李丞責師傅除了在節目中重提與老婆拜姻緣石浪漫結緣經過，當然有傳授桃花運錦囊和旺桃花秘笈。當中，他更教男觀眾揀老婆，他講道：「通常面相就係睇下巴，下巴一致代表晚年係咪能夠白頭到老，腳亦都重要。」雖然靚湯自認腳靚，但就被李丞責師傅狼狼打臉，稱：「唔係講長呀，係大定細呀。」原來以前的人很重視女性要內斂，不能太出頭或是太長壽，而腳小的女人就代表股從丈夫，而腳大則代表可照顧丈夫到老。」

原來揀老婆要睇呢啲！（電視截圖）

而李丞責師傅亦提醒若要求好姻緣，忌吃終生一雙一對動物，例如鴿子。因為鴿子一對之後，就永遠不會分開，失去另一隻，伴侶會很孤獨過完一生，十分可憐。希望大家參考後，新一年的桃花運繼續旺。