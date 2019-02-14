老公蕭潤邦慳錢過情人節　江若琳：今晚食自己啦！

江若琳（Elanne）與她老公「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）在12月23日舉行婚禮，好Sweet吖。（IG圖片）

身為男朋友、老公，每年最煩惱的一天，除了另一半的生日、相識記念日、聖誕節等，就一定是情人節，預先訂檯食情人節浪漫晚餐、買花、買禮物、準備好當日節目安排都不在話下，更甚者還要準備「愛的宣言」。正當幾乎全香港的男人都煩惱之際，江若琳（Elanne）與她老公「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）似乎就過著一個與別不同又「極其普通」的情人節 - 即是甚麼也不做，甚麼都不慶祝。

蕭潤邦（Oscar）又完美地慳咗一畢情人節使費。（IG圖片）

江若琳今日（14日）還在Instagram上張貼出兩人的對話。圖片中的對話，上一句應該是Elanne問老公Oscar，情人節他會怎樣慶祝，下一句Oscar就回答她說：「所以情人節沒甚麼大不了，每天一樣愛老婆。」而她亦不廿示弱，用一張「食屎啦你！」的Whatsapp貼圖回應，Oscar收到該張貼圖後，又解釋情人節不需慶祝的「深層意思」：「我就冇咁複雜，主要都係我日日都好愛我老婆，唔想畀情人節搞到好冇意義，好低俗，所以希望甚麼也不做，表達我對老婆的愛每天都不變。」



事後她還在IG上分享該段對話，不過，Elanne就hashtag了一句「#今晚食自己啦」，不知道情人節蕭生會不會被罰做「廳長」呢？