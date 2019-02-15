胡歌被爆情人節公開戀情　本尊火速否認：不帶這麼虐狗的

36歲的内地男星胡歌是圈中的鑽石王老五，每逢有結婚喜事，他的微博就會被成班粉絲攻陷，頻頻催促他找個女朋友。適逢今日（14日）情人節，是情侶大晒恩愛的日子，昨晚突然傳出圈中一位男星將會在情人節公布戀情，網友紛紛猜測這位「男神」是胡歌，掀起熱烈討論！

胡歌近年頻頻傳出婚訊，感情方面備受關注。（視覺中國）

胡歌的感情事一直備受關注，昨晚網上盛傳將會有一位男星在情人節認愛，並透露「女方是素人、男方是古裝劇爆紅男神、正處於轉型階段，後續會宣傳大男主電影」等，即時惹來熱議，更有人猜測當事人是胡歌、李易峰等一線男星，但兩人的工作人員相繼否認傳聞。不過「胡歌方否認將公布戀情」的話題一度登上微博熱搜榜，令胡歌本人也終於忍不住親自發微博闢謠：「浪媽，幫我撤了好不好？不帶這麼虐狗的，狗年才過去沒幾天啊，你們就這麼欺負汪星人」，請求微博撤熱搜，並澄清自己現時單身。

「胡歌方否認將公布戀情」一度登上微博熱搜榜第一位，本人親自回應。（微博截圖）

胡歌昨晚被爆將公布戀情：

一向低調處理感情事的胡歌，去年年底和23歲的同門師妹章樂韻傳出婚訊，雖然他所屬公司已經火速發表聲明，表示整件事純屬子虛烏有，並表示兩人雖然同屬一間公司，但無任何交集，但大班粉絲依然持懷疑態度。這次胡歌再度被爆新戀情，不少粉絲都在微博笑言「又被強迫承認單身了」、「流水的熱搜 鐵打的單身」、「老胡好委屈」。

胡歌去年年底與同門師妹章樂韻傳出婚訊，他所屬公司隨即發聲明否認。（微博圖片）