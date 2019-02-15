內地學霸演員翟天臨涉學術造假　微博致歉：虛榮和僥倖迷失了自己

曾參演《蘭陵王》、《軍師聯盟》等大熱劇集的31歲內地男星翟天臨，去年取得北京電影學院博士學位，是圈中少有的高學歷演員，更被稱為「學霸演員」。上月底他在微博高調晒出被北京大學光華管理學院錄取為博士後研究人員的通知書，獲得很多同行和網友的稱讚。但近日翟天臨被爆出論文抄襲、學術造假，引發軒然大波。他14日在微博發布致歉信，表示已申請退出北大博士後相關工作，並懇求大家原諒。

翟天臨去年取得北京電影學院博士學位，被稱為「學霸演員」。（微博圖片）

翟天臨在《蘭陵王》中飾演高緯太子一角，演技備受肯定。上月底他在微博晒出錄取通知書，其後在網絡直播時被網民問到論文可否在「知網」搜到，但他卻回應「知網是甚麼東西？」由於「知網」是內地最大的期刊論文資料庫，是博士、碩士和本科生進行文件檢索的主要網站，相關論文都可在當中查到。但翟天臨連「知網」都不知道，而且無法在網上檢索到他為作者的任何文獻，因而被質疑學歷造假，掀起熱議。

翟天臨上月底在微博晒出被北京大學光華管理學院錄取為博士後研究人員的通知書。（微博圖片）

他事後回應稱只是開玩笑，並笑言「我說我不知道1+1=2也有人信吧」。但事件持續發酵，有網民發現他在讀博期間發表的一篇論文與一位教授黃立華的論文高度相似，抄襲率更達四成。面對諸多質疑，翟天臨工作室發聲明指是有人散播不實及誹謗消息，強調所有論文都是在導師指導下獨立進行，符合北京電影學院研究生論文規範，願意承擔違背論文原創性的所有法律後果。

翟天臨14日在微博發表致歉信，回應連日來的質疑聲浪。（微博圖片）

不過學歷造假風波越演越烈，連日來長踞微博熱搜榜。翟天臨終於在微博發表致歉信，表示自己已經深刻反思，虛榮心和僥倖心令學校聲譽受損，影響了學術風氣，為此深感自責和內疚。他表示自己是出於對學習的重視，才決定攻讀研究生。但在過程中產生了不良心態，忘記了初衷。他還指自己願意配合一切調查，承擔責任，同時申請退出相關工作。最後更向粉絲致歉，承諾從今以後會以此為鑒，做好本分。

北京電影學院也在微博表示將會對翟天臨學術不端一事展開調查。（微博圖片）