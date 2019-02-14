【友人抱抱．有片】欣宜唔做公主變王子　抱實柏豪係向自己致敬？

鄭欣宜、王灝兒（JW）和鄭融今晚（14/2）在旺角舉行的《友人抱抱音樂會》中演出，三女不但在台上載歌載舞，更自爆不少鮮為人知的情史，使入場的聽眾在情人節中感受暖意。男神周柏豪亦到前來擔任表演嘉賓，他分別與JW、鄭融和欣宜合唱《背後女人》、《一事無成》和《月亮代表我的心》，當他和欣宜合唱這首鄧麗君的名曲時，竟然有一連串的動作疑似向一個經典場面致敬。

鄭欣宜、JW和鄭融在台上唱完抒情慢歌後又唱熱舞快樂，令觀眾有一個窩心情人節。（梁碧玲攝）

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柏豪和欣宜在上台合唱《月亮代表我的心》時，便以戲劇元素令觀眾睇得更加投入，首先他們在台上架設的樓梯上深情對望，欣宜落樓梯後，便開始與柏豪跳一段優美舞蹈，最值得注意的是，期間拖住鄭欣宜的周柏豪似是搖搖般慢慢地捲入女方的懷中，欣宜一手扶住柏豪拗後的腰，似是王子抱着公主一樣，令人想起2005年欣宜與吳卓羲在無綫《2005年度兒歌金曲頒獎典禮》的經典一幕，只是今次男女角色互換了。

王子變公主，有趣有趣。（梁碧玲攝）

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欣宜曾在無綫《2005年度兒歌金曲頒獎典禮》上向吳卓羲獻吻，當時欣宜是飾演公主，吳卓羲演王子。（網上圖片）

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