【友人抱抱】欣宜自爆差半步變人妻　鄭融曾經偷吻JW男友？

鄭欣宜、王灝兒（JW）和鄭融今晚在旺角舉行的《友人抱抱音樂會》中大展歌喉，於情人節中與有情人和冇情人的歌迷分享愛。

鄭欣宜、王灝兒（JW）和鄭融除了唱歌，亦在台上自爆和互爆秘密。（梁碧玲攝）

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鄭欣宜在演唱《無表面傷痕》前，便向觀眾分享一段往事：「講個秘密畀你知，我曾經差啲結咗婚，雖然未能開花結果，但係唔影響我生命，單身都可以努力活出自己、活得精彩。」自言單身的她指自己仍對愛情有希望，只是大時大節時、放工時，都想有人在家中靜候她回來：「想有人攬攬，同我講聲Welcome Home。」之後，鄭融又大爆鄭欣宜有玩交友軟件Tinder，直認不諱的鄭欣宜便指當時想約人睇喪屍電影，最後找到了一個外籍男士相伴，只是最後沒有下文。

鄭融大爆欣宜秘密，非常搞笑。（梁碧玲攝）

最有趣的是，JW和鄭融合唱《講不出聲》前，JW稱自己的前度與她拍拖時，曾經與一名叫做Stephanie Cheng（鄭融洋名）的女子親吻，因為大家都有共同朋友，所以JW一直認為那人便是鄭融。鄭融聞言即說：「唔怪得你之前對我咁冷淡啦！」兩人合唱完後，鄭融又說：「我點會錫你個Ex，佢咁衰！」JW似乎立即被對方說服：「咁又係！」非常搞笑。

JW笑稱香港太多女生叫Stephanie。（梁碧玲攝）

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