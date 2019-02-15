時隔11日回應春晚穿崩影片　42歲劉謙發誓無同觀眾串通

台灣魔術師劉謙時隔6年再登春晚，表演《魔壺》魔術引發不少爭議。他被踢爆在過程中「偷龍轉鳳」，穿崩畫面流出，被廣大網友吐嘈認為他根本就是在「見證眼瞎的時刻」，覺得是侮辱魔術師的身份。而相隔11日之後劉謙就忍不住對此事作出回應，更用全家的性命發誓話無同觀眾串通，叫大家唔好質疑他的能力。

劉謙春晚表演魔術被指失專業資格。（視覺中國）

事緣網上有一段春晚現場影片流出，影到劉謙在同一位男觀眾互動的時候，男觀眾表明想飲「老北京豆奶」，此時劉謙就面有難色不過最後都變到出來，但就被影到其實在鏡頭另一角度，有助手將他手上的茶壺偷偷換走，先即時變出「老北京豆奶」。而好明顯互動的男觀眾是見到這一切，但就似乎裝到若無其事。

正正因為該影片劉謙就被質疑串通觀眾同專業資格，原本他選擇沉默但眼見網上惡評如此多，他心裡始終難受就一次過解釋其中。而他更用全家性命發誓添：「我在全國的觀眾面前，說沒有托，就是沒有托。所有參與的觀眾沒有經過排練，串通，我也沒見過，不認識他們。我現在可以再說一次，用我全家的性命發誓。」

【春晚2019】劉謙表演《魔壺》魔術 竟被一位現場觀眾拆穿

劉謙亦被指同觀眾串通。（網上圖片）

穿崩畫面流出。（網上圖片）

而他更清楚解釋所謂的「觀眾偷拍穿幫視頻」，其實並不是觀眾所拍的。詳情他未能解釋如此多，因為當中牽涉了魔術行業的重要秘密喎：「專業的魔術從業人員知道我在說甚麼。總之，在春晚的舞台上，不可能做出串通全場觀眾的瘋狂舉動。我曾經拿過美國魔術藝術學院的年度魔術師獎項，這是歷史上，全世界魔術師的最高榮譽。大家可以批評我的人格，但是請不要質疑我的業務能力。」可見他相當嬲而且當中似乎有一些話中有話的意思添。雖然他解釋當中原因，不過網友就唔認同認為視頻的確確實實影到，難道會是假的？明白魔術本身就是假的，但讓觀眾睇唔出破綻才叫真正的「魔術」。

另外，他還表明原來《魔壺》魔術是備案表演，原本的節目因為導演組覺得私人情感太重所以放棄，希望未來可以將準備好的魔術同大家見面。

劉謙話原來這個魔術是後備來的。（網上圖片）

逐格睇劉謙變魔術點穿崩：