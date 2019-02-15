吳剛被延長破產期唔頻撲　生活寫意兼且係宴會部總監　

曾係《萬千星輝賀台慶》或《歡樂滿東華》常客嘅吳剛師傅，自90年代從淡出娛樂圈後開始轉型做飲食生意，與友人合資婚宴專門店更係有聲有色，現為富臨宴會部總監，而佢更不時連婚宴主持都撈埋，非常落力。之不過喺2012年時，吳剛就被頒布破產令，佢當年就話係因為合約糾紛，並表示有搵律師處理有關訴訟。「對我就係以後同人簽合約，一定要一千個小心，要特別小心囉，呢個係最緊要嘅事，所有合約係要萬分小心，一定要請律師同你去睇同你去follow去跟進，不能疏忽，呢個係好大學問。」

吳剛淡出娛樂圈後轉做飲食生意，亦結埋婚並有一仔一女。（視覺中國）

破產令一般喺4年就會自動解除，換言之，吳剛早應在16年已回復「自由身」，之不過，近日有傳媒發現原來吳剛嘅破產令被延長至今年7月。被延長嘅原由可包括破產人不合作、行為操守並不令人滿意，或未能擬備收入及取得的財產的周年報告等，當法院信納有關反對後，延長破產期最高為四年。

吳剛原來已經64歲。（視覺中國）

雖然有破產令在身，但吳剛嘅生活就似乎未有受到影響，除與家人住尖沙咀嘅君臨天下之外(入場費最少3千萬），亦有能力供養一對仔女完成英國大學課程。生活咁寫意，難怪吳剛無意重返幕前。

吳剛原來仲會幫人擇日結婚擺酒，睇嚟佢唔只識玩油咁簡單。

富臨集團嘅網站顯示吳剛為宴會部總監。

+ 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003