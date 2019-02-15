【妻子的浪漫旅行】張嘉倪首為老公着婚紗　坦言未辦婚禮感遺憾

內地女星張嘉倪自從在《延禧攻略》中扮演「順嬪」後，人氣再度急升，她同富豪老公買超的愛情也受到大眾廣泛關注，兩人還一齊參加內地綜藝《妻子的浪漫旅行》第二季，節目中他們甜蜜互動，甚至一度登上內地網絡熱搜榜，真是羨煞旁人。

當集丈夫的任務是讓妻子在兩小時內，心甘情願地說「我愛你」，而妻子並不知情。由於張嘉倪同買超結婚時沒有影過婚紗相，也沒有舉辦婚禮，張嘉倪只在戲中穿過婚紗，所以買超選擇了一個特殊的約會地點——婚紗店。

張嘉倪一到店見到一件件不同設計的白色婚紗，難掩心中狂喜，開心不已，沉浸在眼前的各式婚紗中。而買超在製造驚喜的同時，為了讓張嘉倪說出「我愛你」三隻字，也煞費苦心，使出渾身解數，一直刻意引導太太，期望對方可以講出「我愛你」，還多次隔空送吻，雖然都得到三隻字回應，不過是「麼麼噠」，令他大嘆「太難了」。

為了令張嘉倪講出「我愛你」，買超使出渾身解數，並笑言平時在生活中好容易講，但在節目中好難。（視頻截圖）

第一次見到太太為自己穿上婚紗，買超被眼前的她深深折服，驚歎到：「你怎麼那麼美！」32歲的張嘉倪以淡妝示人，髮型稍作修飾，頭頂王冠，身穿簡單的白色抹胸婚紗，宛如公主一般。不過此刻任務尚未完成，於是買超直接同張嘉倪說：「肉麻一下」，但張嘉倪卻怕醜，認為在鏡頭前放閃不太好，兩人在現場打情罵俏，雖然欲言又止，不過她在最後終於都講出「老公，我愛你」，而買超也即刻回應「老婆，我也愛你」，並面向太太索吻，相當sweet。其實張嘉倪一直都想說，只不過覺得太肉麻，不好意思開口。

此外，張嘉倪在節目的訪問中講到，見到大家結婚時的婚紗都非常漂亮，自己也曾幻想穿上婚紗是什麼樣子，但沒有在她最年輕的時候有一個婚禮，令她也覺得有些遺憾。

在拍攝間隙，買超悉心為太太整理妝發，非常有愛，一個細心的舉動，充滿濃情蜜意。（微博圖片）

張嘉倪和買超結婚幾年，育有兩子，一家四口非常幸福，買超更是對太太寵愛有加，雖然張嘉倪並未透露無辦婚禮的原因，但她表示之後一定會辦，相信都指日可待。

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