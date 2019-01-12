【延禧攻略】順嬪張嘉倪失蹤？　跟得老公微博嗌救命報警

內地女星張嘉倪自2007年演出《又見一簾幽夢》女主角嶄露頭角，再憑近期《延禧攻略》出演「至靚順嬪」人氣再次爆紅，去年8月剛生完第二胎的她近日正式回歸影視圈。今日（1月11日）中午，張嘉倪的老公賈超無預警地在微博上發布貼文，竟然表示搵唔到老婆要報警。

賈超在貼文中提到：「她已經快48個小時沒有聯繫我了！微信也沒回！我準備報警了」，還附上一張蠢萌哈世奇表情包，笑翻一堆網友。據悉，張嘉倪最近正趕著錄製陸綜《妻子的浪漫旅行》。網友看到貼文，紛紛留言表示：「她在旅遊，不想理你」、「你可以在網上搜搜，看看有沒有你老婆」、「報警也沒用，她想回來的時候自然就回來了」、「難道你也是黐身的小妖精？」、「好好在家帶孩子吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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